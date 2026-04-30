Genç Kadın Judo takımı büyük rüyanın peşinde!

Genç Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor.

calendar 30 Nisan 2026 13:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Genç Kadın Judo Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Gençler Judo Kupası'nda birinci olmayı hedefliyor.

Milli takım, 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek müsabakalar öncesinde Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18-20 yaş grubundaki sporcuları bünyesinde barındıran milli takım, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda mindere çıkacakları günü bekliyor.

Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Teknik Direktörü Yasin Doğan, basın mensuplarına büyük bir organizasyon düzenleneceğini ve başarılı olmak istediklerini söyledi.

Yaklaşık 18 gün Trabzon'da antrenman yaptıklarını ifade eden Doğan, "Kamp sürecinde çocukların fiziksel, teknik ve sürat, koordinasyon çalışmaları tamamlandı. Son aşamalarımız bitti. Azerbaycan milli takımıyla beraber hazırlıklarımızı sürdürdük. Onlar da İstanbul'daki yarışlara katılacaklar. Antrenmanlar çok verimli geçti ve çok yorucu ortamda çalıştı çocuklar. Karşılıklarını madalyayla alacaklar inşallah." diye konuştu.

Milli sporcuların, kampa Türkiye Şampiyonası'nın ardından geldiklerini ve kondisyonlarının iyi olduğunu aktaran Doğan, kamp sürecinde çalışmalarını kuvvet durumuna göre artırdıklarını dile getirdi.

''HER SIKLETTE MADALYA HEDEFLİYORUZ''

Doğan, Avrupa Gençler Judo Kupası'na dünyanın çoğu ülkesinden katılım sağlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir kupa düzenlenecek. İstanbul'da olduğu için bütün ülkelere ulaşım çok rahat olacak. Avrupa Kupası değil, Dünya Kupası gibi olacak. Özbekistan, Kazakistan, Japonya, Brezilya gibi dünya ülkeleri de katılabiliyorlar. O yüzden Avrupa Kupası'ndan biraz daha büyük bir kupa bizi bekliyor. Kupaya hazırız, her sıklette sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Bunun akabinde ekim ve kasım ayında Avrupa ve dünya şampiyonasının hazırlıkları başlayacak."

Türk judosunun her geçen gün daha iyi noktalara geldiğini vurgulayan Doğan, özellikle ümit takım kategorilerinde girilen her turnuvada bir kupa alındığını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonunun altyapıyı güçlendiren çalışmalar yaptığına değinen Doğan, "Şu anda Türk judosu altyapısı çok güçlü şekilde geliyor. Daha da aşağıdan çok kaliteli sporcular gelme yolundalar. İnşallah hedefimiz 2028 olimpiyatlarında güzel sonuçlar almak." ifadelerini kullandı.

Milli judocu Lara Yılmaz ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "İstanbul'daki turnuva çok zorlu bir turnuva. Hepimiz bunun farkındayız. Çok çalıştık, çok emek verdik. Hepimiz burada tüm çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. İnşallah da yapacağız." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.