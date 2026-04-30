Genç Kadın Judo takımı büyük rüyanın peşinde!

Genç Kadın Judo Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Gençler Judo Kupası'nda birinci olmayı hedefliyor.



Milli takım, 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek müsabakalar öncesinde Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) hazırlıklarını tamamladı.



Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18-20 yaş grubundaki sporcuları bünyesinde barındıran milli takım, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda mindere çıkacakları günü bekliyor.



Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Teknik Direktörü Yasin Doğan, basın mensuplarına büyük bir organizasyon düzenleneceğini ve başarılı olmak istediklerini söyledi.



Yaklaşık 18 gün Trabzon'da antrenman yaptıklarını ifade eden Doğan, "Kamp sürecinde çocukların fiziksel, teknik ve sürat, koordinasyon çalışmaları tamamlandı. Son aşamalarımız bitti. Azerbaycan milli takımıyla beraber hazırlıklarımızı sürdürdük. Onlar da İstanbul'daki yarışlara katılacaklar. Antrenmanlar çok verimli geçti ve çok yorucu ortamda çalıştı çocuklar. Karşılıklarını madalyayla alacaklar inşallah." diye konuştu.



Milli sporcuların, kampa Türkiye Şampiyonası'nın ardından geldiklerini ve kondisyonlarının iyi olduğunu aktaran Doğan, kamp sürecinde çalışmalarını kuvvet durumuna göre artırdıklarını dile getirdi.



''HER SIKLETTE MADALYA HEDEFLİYORUZ''



Doğan, Avrupa Gençler Judo Kupası'na dünyanın çoğu ülkesinden katılım sağlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Büyük bir kupa düzenlenecek. İstanbul'da olduğu için bütün ülkelere ulaşım çok rahat olacak. Avrupa Kupası değil, Dünya Kupası gibi olacak. Özbekistan, Kazakistan, Japonya, Brezilya gibi dünya ülkeleri de katılabiliyorlar. O yüzden Avrupa Kupası'ndan biraz daha büyük bir kupa bizi bekliyor. Kupaya hazırız, her sıklette sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Bunun akabinde ekim ve kasım ayında Avrupa ve dünya şampiyonasının hazırlıkları başlayacak."



Türk judosunun her geçen gün daha iyi noktalara geldiğini vurgulayan Doğan, özellikle ümit takım kategorilerinde girilen her turnuvada bir kupa alındığını kaydetti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonunun altyapıyı güçlendiren çalışmalar yaptığına değinen Doğan, "Şu anda Türk judosu altyapısı çok güçlü şekilde geliyor. Daha da aşağıdan çok kaliteli sporcular gelme yolundalar. İnşallah hedefimiz 2028 olimpiyatlarında güzel sonuçlar almak." ifadelerini kullandı.



Milli judocu Lara Yılmaz ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "İstanbul'daki turnuva çok zorlu bir turnuva. Hepimiz bunun farkındayız. Çok çalıştık, çok emek verdik. Hepimiz burada tüm çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. İnşallah da yapacağız." dedi.



