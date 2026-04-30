Monaco'nun Barış Alper takibi

Monaco, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için 35-40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

calendar 30 Nisan 2026 09:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'daki performansıyla bu sezon alkışları kapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da birçok kulübün yakın takibinde bulunuyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun Barış Alper'le yakından ilgilendiği ve Galatasaray ile temas kuracağı aktarıldı.

Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen Monaco'nun 35-40 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

BU SEZON 27 GOLE KATKI

25 yaşındaki milli yıldız, bu sezon oynadığı 47 maçta 12 gol atıp 15 asist yaptı ve kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı.

Puan Durumu
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.