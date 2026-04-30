Monaco'nun Barış Alper takibi

Galatasaray'daki performansıyla bu sezon alkışları kapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da birçok kulübün yakın takibinde bulunuyor.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun Barış Alper'le yakından ilgilendiği ve Galatasaray ile temas kuracağı aktarıldı.
Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen Monaco'nun 35-40 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
BU SEZON 27 GOLE KATKI
25 yaşındaki milli yıldız, bu sezon oynadığı 47 maçta 12 gol atıp 15 asist yaptı ve kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşadı.
