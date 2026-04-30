Beşiktaş, tarihi fırsatı geri tepti!

Beşiktaş kupayı kaldırması halinde direkt EuroLeague bileti alacak, Bogdan Bogdanovic başta olmak üzere ünlü yıldızlar için cazibe merkezi haline gelecekti.

calendar 30 Nisan 2026 08:58 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 09:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, tarihi fırsatı geri tepti!
Beşiktaş taraftarı futbolda yaşanan hayal kırıklığı sonrası teselliyi erkek basketbol takımında bulmuştu. Dusan Alimpijevic önderliğindeki siyah-beyazlılar özellikle EuroCup'ta finale kadar ilerlemiş, şampiyonluğa çok yaklaşmıştı.

Kupa, EuroLeague bileti demekti. Bu dev organizasyon sayesinde dünya yıldızları kadroya dahil olacak, siyah-beyazlı kulüp için tarihi bir viraj dönülecekti.

Hatta Bogdan Bogdanovic ile şimdiden anlaşma sağlandığı bile konuşuluyordu. Ancak final serisinde Bourg'a iki maçta da mağlup olan Kartal'ın hayalleri sona erdi.

EuroCup'ı ikinci tamamlayan Beşiktaş unutulmaz sezonu şampiyonlukla taçlandırma şansını elinin tersiyle itip EuroLeague'in kapısından döndü.

BİR İHTİMAL DAHA VAR!

Beşiktaş'ın 2026-27 EuroLeague kadrosuna dahil olma şansı, yalnızca ASVEL'in Şampiyonlar Ligi'ne geçmesi ve Bourg'un EuroLeague'de oynamaktan vazgeçmesi halinde doğabilir. Böyle bir durumda bile müzakerelerin sıfırdan yapılması gerekecek. Çünkü EuroLeague tüzüğünde, şampiyon takımın reddetmesi halinde EuroCup lisansının otomatik olarak ikinciye geçeceğine dair bir madde yok.

İkinci, yalnızca EuroCup takımları için iki açık kontenjan varsa EuroLeague lisansı alabiliyor. Gelecek sezon için Hapoel Tel Aviv, play-offlara kalarak bu kontenjanlardan birini halihazırda elinde tutuyor.

ALIMPIJEVIC'İN KAYBETTİĞİ FİNALLER

2025 Türkiye Kupası

2025 Türkiye Ligi

2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası

2026 Türkiye Kupası

2026 EuroCup



