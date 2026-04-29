Galatasaray'dan Emircan Gürlük için istenen rakam

Galatasaray, bir dönem altyapısında da top koşturan Emircan Gürlük'ün durumunu yakından takip ediyor.
GALATASRARAY'IN RADARINDA
Son sezonlarda UEFA'ya eksik liste veren sarı-kırmızılılar hem kulüp hem ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmak istiyor.
Orenburg formasını terleten 22 yaşındaki Emircan Gürlük en ciddi adaylar arasında yer alıyor.
GALATASARAY'DAN İSTENEN RAKAM
Rus ekibi Orenburg, bu transfer konusunda tok satıcı rolünü oynuyor ve genç futbolcu için şu anda 4 milyon euro bekliyor.
Galatasaray ise bu transferi 2-3 milyon euro veya daha az bir bonservisle bitirmek istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 26 maçta süre bulan Emircan Gürlük, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
