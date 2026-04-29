Galatasaray'dan Emircan Gürlük için istenen rakam

Orenburg, Galatasaray'ın ilgilendiği 22 yaşındaki Emircan Gürlük için 4 milyon euro talep ediyor.

29 Nisan 2026 14:22
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, bir dönem altyapısında da top koşturan Emircan Gürlük'ün durumunu yakından takip ediyor.

GALATASRARAY'IN RADARINDA

Son sezonlarda UEFA'ya eksik liste veren sarı-kırmızılılar hem kulüp hem ülkede yetişmiş oyuncu sayısını artırmak istiyor.

Orenburg formasını terleten 22 yaşındaki Emircan Gürlük en ciddi adaylar arasında yer alıyor.

GALATASARAY'DAN İSTENEN RAKAM

Rus ekibi Orenburg, bu transfer konusunda tok satıcı rolünü oynuyor ve genç futbolcu için şu anda 4 milyon euro bekliyor.

Galatasaray ise bu transferi 2-3 milyon euro veya daha az bir bonservisle bitirmek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 26 maçta süre bulan Emircan Gürlük, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.