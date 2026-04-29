Altay'da teknik direktör Karagöz yapay zekayı kullandı

calendar 29 Nisan 2026 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağının sürdüğü, mali sorunlarla boğuştuğu ve FIFA'dan -6 puan silme cezası aldığı sancılı sezonun son maçında kümede kalmayı başaran Altay'da teknik direktör Mehmet Can Karagöz, teknoloji ve bilimden faydalanarak takımı ayakta tuttuğunu dile getirdi.

Antrenman ve maçlarda yapay zeka, canlı analiz, modern yazılımlar, drone destekli antrenman analizi ve veri odaklı ileri teknoloji sistemleri kullandıklarını dile getiren genç teknik adam, "En büyük problem kondisyon ya da taktik değil, oyuncuların zihinsel kırılganlığıydı. Futbol artık sadece sahada değil, veri ve zihinle oynanıyor. Önce zihni kazandık, sonra oyunu. Antrenman öncesi animasyonlar ve gerçek maç görüntüleriyle taktikler de verdik. Oyunculara hata yapma alanı tanıdık ama disiplinden ödün vermedik. Zamanla baskıyı taşıyan bir karakter ortaya çıktı" dedi.

Spor psikolojisinin uzmanlık alanlarından biri olduğunu, bu alanda akademik eğitim aldığını belirten Mehmet Can Karagöz, "Öğretici ve yarışmacı olduğum için kendimi hibrit antrenör olarak tanımlıyorum. Bilim ve teknolojiden faydalanarak futbol mühendisliği yapıyorum. Oyunu kazandıran, oyuncuyu geliştiren ve süreci veriyle yöneten bir teknik direktörüm. Bu model modern futbolun geleceği. Oyunumuzun merkezinde artık sadece top değil; zihin, veri ve teknoloji var. Futbol anlayışımın temelinde sıfır ego, yüzde yüz organizasyon var. En büyük kazancımız birlikte mücadele eden, aynı hedefe inanan ve mental olarak güçlü bir takım yaratmak oldu. Taraftarı, camiası, yönetimi, çalışanları, teknik ekibi ve futbolcularıyla kenetlenen bir ekip olduk. Bu zor bulunan kültürel bir değerdir" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
