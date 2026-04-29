Amed SK, Süper Lig için sahaya çıkacak

1. Lig'de Süper Lig'e direkt çıkacak ikinci takımın belli olacağı son haftada Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak. 73 puanlı Amed, kazanması halinde Esenler Erokspor'un sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselecek.

calendar 29 Nisan 2026 13:05 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig için Iğdır deplasmanında ter dökecek.

Ligde şampiyon Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım, 38. ve son haftada 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.

Şampiyonun yanı sıra ikincinin de direkt Süper Lig'e çıkacağı ligde, 73 puana sahip Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor arasındaki yarış son haftaya taşındı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor arasında sezonun ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 berabere sona erdi.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajla Esenler Erokspor'un önünde bulunan Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde rakibinin alacağı sonuca bakılmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkacak

Amed Sportif Faaliyetler, Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselecek.

Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıktı.

Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon ise Süper Lig'e bir adım uzakta bulunuyor.

Takım Sertaç Küçükbayrak'a emanet

Süper Lig yolundaki kritik maç öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör değişikliğine gidildi.

Kulüp yönetimi, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'de sezon içinde teknik direktörler Mehmet Altıparmak ve Sinan Kaloğlu ile de yollar ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.