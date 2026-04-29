Shaq'ten Victor Wembanyama'ya büyük övgü: 'Kusursuz uzun'

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, San Antonio Spurs'ün Portland Trail Blazers karşısında seriyi kapatmasının ardından genç yıldız Victor Wembanyama hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Spurs'ün seriyi 4-1 kazanarak bir üst tura yükselmesinin ardından konuşan O'Neal, Wembanyama'yı "kusursuz uzun" olarak tanımladı.



"Bence Wemby, şimdiye kadar yaratılmış ilk kusursuz uzun. Şut atabiliyor, serbest atışları var, savunma yapıyor, hücum oynuyor, harika bir takım oyuncusu. Spurs adına mutluyum, Wemby adına mutluyum. Onu izlemek büyük keyif."



O'Neal'ın bu sözleri özellikle dikkat çekti. Kariyeri boyunca Dwight Howard ve Rudy Gobert gibi isimlere yönelik eleştirileriyle bilinen efsane isim, bu kez hiçbir olumsuz yorum yapmadan yalnızca övgüde bulundu.



22 yaşındaki Wembanyama, performansıyla bu övgüleri destekledi. Skor lideri olmasa da oyunun kontrolünü elinde tutan genç yıldız, karşılaşmayı 17 sayı, 14 ribaund, 3 asist ve birden fazla blokla tamamladı.



Hücumda ise De'Aaron Fox 21 sayıyla öne çıkarak takımının tempoyu korumasına yardımcı oldu.



Spurs, bu sonuçla birlikte 2017'den bu yana ilk kez ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.



