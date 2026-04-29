Rıza Kayaalp: "Bu rekoru kırmadan bırakmak olmazdı"

ASKİ Spor Kulübü, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde Avrupa Güreş ve Halter Şampiyonası'nda derece alan milli sporcularla basın toplantısı düzenledi.

calendar 29 Nisan 2026 15:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Avrupa şampiyonalarındaki başarıların önemine işaret ederek, "Güreşte ve halterde adeta Avrupa'yı fethettik." dedi.

ASKİ Spor Kulübü, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde Avrupa Güreş ve Halter Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuların katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Hakan Büyükçıngıl, Evin Demirhan ile halterciler Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Gamze Altun, Hakan Şükrü Kurnaz ve ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar katıldı.

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, burada yaptığı konuşmada, Rıza Kayaalp'in tarihi başarısına dikkati çekti.

Rıza'nın kariyerinde 13. Avrupa şampiyonluğunu kazandığını hatırlatan Çakmar, "Rıza Kayaalp şu an Avrupa'nın bir numarası. Kulüp olarak hedeflerimiz büyük. 2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda Türk sporuna damga vurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Tekrar Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutluyum. 13'üncü kez bu gururu ülkemize yaşattık. Çok zor bir süreçten geçtik ama pes etmedim." dedi.

Rekor motivasyonuna değinen Rıza Kayaalp, "Bu kadar yaklaştığım bir rekoru kırmadan bırakmak olmazdı. 4 aydır neredeyse evime gitmeden kamplarda çalıştım. Bu rekoru kırmadan bırakmak bana yakışmazdı. 13'üncü şampiyonluğu almam gerektiğinin farkındaydım." ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor Kulübünün başarılardaki rolüne dikkati çeken tecrübeli sporcu, "Bütün başarılarımı ASKİ Spor çatısı altında kazandım. Belediyelerin amatör sporlara verdiği destek çok önemli. Bu destek olmasa bu başarılar gelmez. Burada bir aile ortamı var. Sporcuların düzenli şekilde desteklenmesi, huzurlu bir ortamda çalışması başarıyı getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rekoruna ilişkin değerlendirmede bulunan Rıza Kayaalp, şunları kaydetti:

"Bu seviyeye gelmek kolay değil. Finale çıkmak da kazanmak da ayrı zorluk. Bu rekorun kırılması uzun yıllar alabilir ama inşallah bizden sonra gelen bir Türk sporcu bunu başarır. Yeni başarılar kazanmak, ülkeme madalyalar getirmek istiyorum. En büyük hedefim de olimpiyat şampiyonluğu."

Haltercilerden olimpiyat vurgusu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise 3. kez Avrupa şampiyonu olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya." diye konuştu.

Bir diğer Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi Genç de elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu aktararak, "İnşallah bu başarıları olimpiyatlara taşıyarak ülkeme madalya kazandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yusuf Fehmi, takım arkadaşlarıyla birlikte daha büyük başarılara ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, disiplinli çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.