İşte Yasin Kol'un derbi notu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem notu belli oldu.
Yasin Kol'a 10 üzerinden 8.8 puan verildi. Yasin Kol'a verilen 8.8 puan, "çok iyi/mükemmel" bir yönetim anlamına geliyor. Bu da hakemin maç sonucuna doğrudan etki edecek hatalar yapmadığına ve oyunu yüksek standartta yönettiğine işaret ediyor.
Hakem Yasin Kol'un, derbinin ardından bu hafta da Süper Lig'de önemli bir maçta görev alması bekleniyor.
Yasin Kol'a 10 üzerinden 8.8 puan verildi. Yasin Kol'a verilen 8.8 puan, "çok iyi/mükemmel" bir yönetim anlamına geliyor. Bu da hakemin maç sonucuna doğrudan etki edecek hatalar yapmadığına ve oyunu yüksek standartta yönettiğine işaret ediyor.
Hakem Yasin Kol'un, derbinin ardından bu hafta da Süper Lig'de önemli bir maçta görev alması bekleniyor.