3. Lig'de üst tura yükselenler!

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor FK, ikinci tura yükseldi

calendar 28 Nisan 2026 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
TFF 3. Lig'de play-off birinci tur, 3. ve 4. Grup'ta yapılan rövanş maçlarıyla sona erdi.

3. Grup'ta Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 52 Orduspor FK, 4. Grup'ta ise Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci tura yükseldi.

Play-off etabı birinci turunda yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

3. GRUP

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3 (0-1)

52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor: 4-1 (3-1)

4. GRUP

Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor: 3-0 (1-2)

Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2 (0-0)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
