Selçuk İnan'dan Kasımpaşa için açıklama

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Körfez Brunga Tesisleri'ndeki idmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın da son oynadıkları Natura Dünyası Gençlerbirliği gibi ön tarafı güçlü oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi.



İnan, ligin son döneminde çok zorlu maçlara çıktıklarını belirterek, "Kasımpaşa için de yine bir final havasında geçecek maç. Maç kazanmak istediğimizi oyuncularımla paylaşıyorum. Bu şekilde onları motive etmeye çalışıyoruz. Zor bir deplasman, zor bir takıma karşı oynayacağız ama bu tür maçları bundan önce çok güzel şekilde oynadık, galip geldik. Önemli oyunlar oynadık, yine bunu tekrarlamamız lazım." diye konuştu.



Son yıllardaki en güçlü takımların olduğu bir ligin yaşandığını dile getiren İnan, şöyle devam etti:



"Özellikle Anadolu takımları arasındaki rekabet neredeyse birbiriyle aynıydı. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak, belli zorluklarla mücadele etmek, ilk 7 haftada yaşadığımız zorluklar, çok geç gelen transferler, sayamadığımız belki birçok daha olumsuzluk vardır ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak çok da memnunum şu anda takımın bu seneki mücadelesinden ve bulunduğu konumdan. Aşağı yukarı kafamdaki şeyleri yaşıyorum. Ligin bu döneminde bu puanda, bu sıralamada olmak benim için önemli olacaktı. Bizim takım için önemli olacaktı. Dolayısıyla da biz bunu yaşıyoruz. Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak ligi 8 ya da 7'de bitirme ihtimalimiz var."



İnan, Kasımpaşa maçının mücadele açısından Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasına benzer olacağını belirterek, ligin bu döneminde final niteliği taşıyan müsabakaların oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu, buna rağmen zorlu ama keyifli bir mücadele beklediğini sözlerine ekledi.



Antrenmanda, tedavisine devam edilen Balogh yer almadı.



