28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Selçuk İnan'dan Kasımpaşa için açıklama

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kasımpaşa ile oynayacakları maç için konuştu.

calendar 28 Nisan 2026 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 14:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki idmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın da son oynadıkları Natura Dünyası Gençlerbirliği gibi ön tarafı güçlü oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi.

İnan, ligin son döneminde çok zorlu maçlara çıktıklarını belirterek, "Kasımpaşa için de yine bir final havasında geçecek maç. Maç kazanmak istediğimizi oyuncularımla paylaşıyorum. Bu şekilde onları motive etmeye çalışıyoruz. Zor bir deplasman, zor bir takıma karşı oynayacağız ama bu tür maçları bundan önce çok güzel şekilde oynadık, galip geldik. Önemli oyunlar oynadık, yine bunu tekrarlamamız lazım." diye konuştu.

Son yıllardaki en güçlü takımların olduğu bir ligin yaşandığını dile getiren İnan, şöyle devam etti:

"Özellikle Anadolu takımları arasındaki rekabet neredeyse birbiriyle aynıydı. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak, belli zorluklarla mücadele etmek, ilk 7 haftada yaşadığımız zorluklar, çok geç gelen transferler, sayamadığımız belki birçok daha olumsuzluk vardır ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak çok da memnunum şu anda takımın bu seneki mücadelesinden ve bulunduğu konumdan. Aşağı yukarı kafamdaki şeyleri yaşıyorum. Ligin bu döneminde bu puanda, bu sıralamada olmak benim için önemli olacaktı. Bizim takım için önemli olacaktı. Dolayısıyla da biz bunu yaşıyoruz. Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak ligi 8 ya da 7'de bitirme ihtimalimiz var."

İnan, Kasımpaşa maçının mücadele açısından Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasına benzer olacağını belirterek, ligin bu döneminde final niteliği taşıyan müsabakaların oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu, buna rağmen zorlu ama keyifli bir mücadele beklediğini sözlerine ekledi.

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Balogh yer almadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.