İlhan Palut'tan Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ve ligde son haftalarda çıkış yakalayan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, gündeme dair açıklamalar yaptı.



Radyospor'da konuşan İlhan Palut, "Geldiğimizde sonuçlar ortadaydı. İlk maçlarda (Göztepe ve Alanya) iyi oyunlar yoktu. Hatta Alanya deplasmanı önceki dönemden bile kötüydü diyebiliriz. Kırılma noktamız Galatasaray maçıydı. Takımın her şeyden önce özgüvene ihtiyacı vardı. O galibiyetle birlikte oyuncuların modu yükseldi, ayakları yere daha sağlam basmaya başladı. Artık 'Puan durumu ne olacak?' telaşından, 'Daha doğru nasıl oynayabiliriz?' aşamasına geçtik." dedi.



Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Galatasaray, Trabzonspor ve kupada Fenerbahçe gibi takımlara karşı oynamak zor çünkü her an skoru değiştirecek kalitede oyuncuları var. Taktiksel olarak kendi oyunumuzun yanında savunmada dikkat edeceğimiz parametreler fazlalaşıyor. Örneğin dün Trabzonspor'a karşı Nwakaeme'nin özellikleri ve Onuachu'nun yan toplardaki gücüne karşı özel önlemler aldık." diye konuştu.



KUPADAKİ BEŞİKTAŞ MAÇI



Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacakları maç için mesaj veren İlhan Palut, "Zor bir maç olacak. Beşiktaş konsantrasyonunu tamamen kupaya yöneltmiş durumda. Biz de ligdeki telaşlı durumdan sıyrıldığımız için bu maça daha rahat hazırlanabiliyoruz. Tek maçlı bir eleme turu, gidip en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz." sözlerini sarf etti.



İLHAN PALUT'UN DİĞER SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:



"Bir önceki Konyaspor takımı uzun süre beraber oynama alışkanlığına sahip oyunculardan bir araya geliyordu ve bir kültür oluşmuştu. Aykut Hoca daha çok bunu içeride sağlamıştı ve onun üzerine inşa edilen dokunuşlarla başarı gelmişti."



"İstikrara bir örnek de Samsunspor. Transfer yasağı olumsuz gibi görünse de ne oldu? Bazı oyuncular inanılmaz ritim kazandı, takım birbirini ezberledi ve bu sayede başarı ortaya çıktı. Temel bir iskeletin korunması, burada istikrar sağlanması ve başarının bunun üzerine inşa edilmesi durumunda yeniden sürdürülebilir bir başarının yakalanabileceğine inanıyorum."



"Bir önceki dönemle karşılaştırmalar yapmak çok kritik. Çünkü bir meslektaşımız bırakıyor ve biz geliyoruz. Oradaki durumdan bahsetmek meselesi... Mesela X antrenör şunu diyebiliyor; 'İlk önce takımın psikolojisini düzelttik' diyor. Ne demek istiyor? 'Ben gelmeden önce bir önceki teknik direktör takımın psikolojisini yerle bir etmiş' demek istiyor aslında mütevazi olmaya çalışırken. Yoksa Konyaspor takımı hiçbir maçta da benden önceki dönemde de çok fazla teslim olmadı, çok kötü sonuçlar almadı; ama sadece takımın üzerinde uzunca bir süre kazanamamanın vermiş olduğu bir baskı vardı. Daha öncesiyle alakalı bir futbol değerlendirmem veya takım psikolojisiyle alakalı bir değerlendirmem olamaz. Çünkü her antrenör elinden geleni yapıyor. Bizim de dönem dönem istediklerimizi yapamadığımız durumlar oldu."



