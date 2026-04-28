Bayer Leverkusen'den Tapsoba kararı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, savunmasının kilit isimlerinden Edmond Tapsoba ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Leverkusen yönetimi, yıldız stoperin maaşında ciddi bir iyileştirmeye giderek oyuncuyu takımda tutmayı başardı. Yeni kontratla birlikte Tapsoba'nın, kulüp içinde bir savunma oyuncusu için en yüksek maaş seviyesine ulaşacağı belirtildi.



Öte yandan Alman temsilcisinin, Premier League'den gelen 40 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği ve oyuncunun takımda kalmasına karar verdiği ifade edildi.





BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDEYDİ



Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da Edmond Tapsoba'yı transfer listesine aldığı biliniyordu.







