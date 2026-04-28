28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-470'
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-290'
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-286'
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-090'
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-186'
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Bayer Leverkusen'den Tapsoba kararı!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Edmond Tapsoba, Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesini uzattı.

calendar 28 Nisan 2026 21:25 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 21:54
Fotoğraf: X.com
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, savunmasının kilit isimlerinden Edmond Tapsoba ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Leverkusen yönetimi, yıldız stoperin maaşında ciddi bir iyileştirmeye giderek oyuncuyu takımda tutmayı başardı. Yeni kontratla birlikte Tapsoba'nın, kulüp içinde bir savunma oyuncusu için en yüksek maaş seviyesine ulaşacağı belirtildi.

Öte yandan Alman temsilcisinin, Premier League'den gelen 40 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği ve oyuncunun takımda kalmasına karar verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA LİSTESİNDEYDİ 

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da Edmond Tapsoba'yı transfer listesine aldığı biliniyordu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
