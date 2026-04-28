Yüksel Yıldırım: 'Aileme küfür edilince çıldırdım'

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



İşte Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları;



"ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDER"



"Bu hafta sonu Galatasaray'la oynuyoruz. Neredeyse şampiyon oldu gibi; büyük bir olasılıkla olur. En kötü ihtimalle Antalya'yı yener, Kasımpaşa'yı yener; bizi yenemese bile şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum."



"AİLEME KÜFÜR EDİLİNCE ÇILDIRDIM"



Yüksel'in Beşiktaş galibiyetinin ardından "Eze eze yendik" sözleri tepki çekmişti. Samsunspor başkanı o konuyla ilgili de şunları söyledi:



"Beşiktaş ile oynadığımız maçta aileme ve 101 yaşındaki anneme küfürler edildi. Ben o gün çılgına döndüm. Benim annem yatalak. Allah uzun ömür versin. Aileme küfürler edilince çıldırdım. Maç sonu zaten neredeyse ezerek yendik dedim."



SADETTİN SARAN SÖZLERİ



"İnsanlar bana durmadan 'Robert Yüksel' diyor. Pasaportumda Robert yazmıyor. Robert, Amerika'da benim kullandığım bir isim. Bunu inkar etmiyorum. Sadettin Saran'ın her şeyinde Steven yazıyor. Niye insanlar televizyonda onun için 'Steven' ismini kullanmıyor? Niye benimle uğraşıyorsunuz?



Yarı İngilizce, yarı Türkçe düşünüyorum. Türkçe karşılıklarını bulamayınca farklı kelime kullanıyorum. O da yanlış anlaşılıyor. Çok eskiden Fenerbahçe maçında 'Aptalca bir gol yedik.' dedim. 'Saçma' demek istemiştim ama aklıma gelmedi. Türkçe, fakir bir dil olduğu için 'aptalca' dedim."



