28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Divac'tan Luka Doncic itirafı: "Hata yaptım"

Sacramento Kings'in eski genel menajeri Vlade Divac, 2018 NBA Draftı'nda Luka Doncic'i seçmeme kararına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2026 16:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
O draftta Phoenix Suns ilk sıradan Deandre Ayton'ı seçerken, ikinci sıradaki Kings tercihini Marvin Bagley III'den yana kullanmıştı. Doncic ise üçüncü sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilip hemen Dallas Mavericks'e, Trae Young ve bir gelecek ilk tur hakkı karşılığında takas edilmişti.

Divac, Byron Scott'ın podcastinde yaptığı açıklamada kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Drafttan bir yıl önce Madrid'e gidip Luka ile görüştüm. Listemin üst sıralarındaydı. Ama görünen o ki hata yaptım. Luka inanılmaz bir yetenek, ligin en iyi oyuncularından biri."

Divac, Doncic'i topa fazla hükmeden bir oyun kurucu olarak gördüğünü ve bu durumun De'Aaron Fox ile rol çakışmasına yol açacağını düşündüğünü belirtti:

"Asistanlarım onun kısa forvet oynayabileceğini söyledi ama ben onu oyun kurucu olarak gördüm. Sahada adeta bir koç. Eğer onu alsaydım Fox'u takas etmem gerekecekti. Fox ile bir bağ kurmuştum ve küçük pazar takımı için uygun olduğunu düşünüyordum. Luka ise büyük pazar oyuncusuydu."

Bagley tercihi, o günden bu yana NBA tarihinin en çok eleştirilen draft kararlarından biri olarak anılmaya devam ediyor. Bagley, Kings'te yaklaşık üç buçuk sezon geçirdikten sonra Detroit Pistons'a takas edilmiş ve kariyerine farklı takımlarda devam etmişti.

Doncic ise ligin en büyük yıldızlarından biri haline gelirken, 2025-26 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla hem takımının hem de NBA'in en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
