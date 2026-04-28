28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Kerem Matışlı'nın hedefi Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa

Bursaspor'un 18 yaşındaki genç file bekçisi Kerem Matışlı, yeşil-beyazlılar ile Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Genç file bekçisi, kariyeri için Avrupa hedefi de olduğunu söyledi.

calendar 28 Nisan 2026 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bursaspor'un bu sezon kalesini güvenle koruyan ve 2'nci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan genç yeteneği Kerem Matışlı, şampiyonluk kutlamalarının ardından kariyer hedeflerine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kazanılan kupanın büyük bir emeğin karşılığı olduğunu vurgulayan başarılı kaleci, sezonun başından sonuna kadar camia olarak kenetlendiklerini belirterek, "Öncelikle çok mutluyuz. Başkanımız, yönetimimiz, biz oyuncular ve taraftarlarımızla birlikte hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadık. Çok büyük emekler harcandı ve bugün bu kupayı kaldırarak emeklerimizi taçlandırdık. İnşallah Bursaspor'u hak ettiği yerlere taşımaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"
AVRUPA HEDEFİ

Kariyer planlaması ve kişisel hedefleri hakkında da konuşan Matışlı, önceliğinin her zaman yeşil-beyazlı forma olduğunu ifade ederek, "Şu an Bursaspor'dayım ve burada çok mutluyum. En büyük isteğim; Bursaspor yeniden Süper Lig'e çıktığında da kalede olmak ve burada şampiyonluklar yaşamak. Avrupa hedefim tabii ki var ama her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALİM A MİLLİ TAKIM"

Yeşil-beyazlı formayı A Milli Takım'da da temsil etmek istediğini söyleyen Kerem Matışlı, "Bursaspor'da oynayarak A Milli Takım'a gitmek benim en büyük hayalim. Bu yaşlarda takip edilmek ve izlenmek beni motive ediyor, daha fazla çalışmamı sağlıyor. Nasibimizde ne varsa o olsun" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
