Fenerbahçe'de adayların planı 1+3 yıl

Fenerbahçe'de 3 aday netleşti. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk, 1+3 yıl hedefiyle göreve gelmek istiyor. Seçilecek olan isim, 2027'deki olağan kongreye tek aday girmeyi amaçlıyor.

calendar 30 Nisan 2026 08:37
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de adayların planı 1+3 yıl
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de tüm gözler bir anda saha içinden saha dışına döndü.

Sadettin Saran'ın açıkladığı 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede seçilecek yeni başkan bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk olmak üzere 3 aday netleşti.

Söz konusu 3 aday göreve 1 seneliğine değil, 4 seneliğine gelmek istiyor. Tüm adaylar 1+3 yıl planıyla hazırlanıyor. 2027'de yapılacak olağan seçimli genel kurula tek aday girecek gücü kazanmayı amaçlıyor.

Üç adayın da hedefi 2027'deki kongreye şampiyon olarak gitmek.

YÖNETİM KURULLARI BELİRLENİYOR

Üç başkan adayı da şu anda yönetim kurullarını belirliyor. Güçlü adaylarla ekonomik olarak kulübe fayda sağlayacak listeler hedefleniyor.

Transferde de 2026 FIFA Dünya Kupası hesaba katılarak hızlı adımlar atılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.