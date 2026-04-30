Fenerbahçe'de adayların planı 1+3 yıl

Fenerbahçe'de tüm gözler bir anda saha içinden saha dışına döndü.
Sadettin Saran'ın açıkladığı 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli kongrede seçilecek yeni başkan bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk olmak üzere 3 aday netleşti.
Söz konusu 3 aday göreve 1 seneliğine değil, 4 seneliğine gelmek istiyor. Tüm adaylar 1+3 yıl planıyla hazırlanıyor. 2027'de yapılacak olağan seçimli genel kurula tek aday girecek gücü kazanmayı amaçlıyor.
Üç adayın da hedefi 2027'deki kongreye şampiyon olarak gitmek.
YÖNETİM KURULLARI BELİRLENİYOR
Üç başkan adayı da şu anda yönetim kurullarını belirliyor. Güçlü adaylarla ekonomik olarak kulübe fayda sağlayacak listeler hedefleniyor.
Transferde de 2026 FIFA Dünya Kupası hesaba katılarak hızlı adımlar atılacak.
