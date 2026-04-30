Merih Demiral çılgına döndü: Madalyayı tribünlere gösterdi!

Al-Nassr'ın, Al Ahli'yi 2-0 yendiği maç sonrası Merih Demiral ile Kingsley Coman arasında gerginlik yaşandı.



Sebebi Coman'ın Merih'e çift dalması!📹pic.twitter.com/B1YkoE4iUr



— Sporxtv (@sporxtv) April 29, 2026

Merih Demiral ile maç sonu Kingsley Coman arasında yaşananlar...pic.twitter.com/wpH6qrQShN https://t.co/dScPQm3g0S



— Sporxtv (@sporxtv) April 29, 2026

Merih Demiral: "Ayağımın durumuna bakın! AYağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr'ın şampiyon olması için yardım ediyor. Herkes Al Nassr'ın kupa kazanmasını istiyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor."



— Sporxtv (@sporxtv) April 29, 2026

Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr evinde Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti.Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı.Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kendisine maçta çok sert müdahalede bulunan Kingsley Coman'ın bitiş düdüğüyle birlikte üzerine yürüyünce araya görevliler girdi.Al-Nassr futbolcularının Merih Demiral'ı kışkırtan hareketleri sonrası milli futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi.Demiral stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ayağımın durumuna bakın! AYağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr'ın şampiyon olması için yardım ediyor. Herkes Al Nassr'ın kupa kazanmasını istiyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor." dedi.Merih Demiral X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak,ifadelerine yer verdi.