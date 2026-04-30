Merih Demiral çılgına döndü: Madalyayı tribünlere gösterdi!

Al Ahli'nin Al Nassr'a kaybettiği maçın ardından iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. Milli futbolcu Merih Demiral maç sonunda Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr tribünlerine gösterdi.

calendar 30 Nisan 2026 01:45 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 01:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr evinde Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı.

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kendisine maçta çok sert müdahalede bulunan Kingsley Coman'ın bitiş düdüğüyle birlikte üzerine yürüyünce araya görevliler girdi.


MADALYASINI GÖSTERDİ

Al-Nassr futbolcularının Merih Demiral'ı kışkırtan hareketleri sonrası milli futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi.

"AYAĞIMIN DURUMUNA BAKIN!"

Demiral stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ayağımın durumuna bakın! AYağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr'ın şampiyon olması için yardım ediyor. Herkes Al Nassr'ın kupa kazanmasını istiyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor." dedi.

MERİH DEMİRAL'DAN PAYLAŞIM!

Merih Demiral X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" ifadelerine yer verdi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
