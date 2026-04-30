İlkay Gündoğan için teklif: 10 milyon Euro!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan ile ilgili Arap medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Arriyadiah'da yer alan haberde Suudi ekibi Al Ahli'nin 35 yaşındaki tecrübeli orta sahayı kdrosuna katmak istediği ve sezon sonunda Galatasaray'a 10 milyon euro teklif edeceği öne sürüldü.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan İlkay Gündoğan söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik pergormans sergiledi.
