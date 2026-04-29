Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!

RAMS Park'ta taraftarı açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı futbolsever izledi.
Antrenmandan yaklaşık 2 saat önce tribünleri doldurmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlar yapıp marşlar söyleyerek futbolcuların sahaya çıkması bekledi. Antrenman için futbolcuların sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı.
Bir derbi maç atmosferindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bu sırada taraftarlar, futbolcular tek tek tribünlere çağırdı. En büyük ilgi, Victor Osimhen ile Mauro Icardi'ye gösterildi. En son teknik direktör Okan Buruk tribünlere çağrıldı.
Top kapma çalışmasıyla süren idman, iki yarı sahada iki takıma ayrılarak yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Antrenman sırasında tüm tribünlerde aynı anda yakılan meşaleler renkli bir görsel oluşturdu.
İdmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmadı. İki futbolcu da günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
DURSUN ÖZBEK'E ÖZEL İSTEK
Galatasaray taraftarı, başkan Dursun Özbek'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Başkan Özbek, taraftara açık antrenmanı locadan takip etti. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'tan başkan Özbek'i getirmesini istedi. Ardından sahaya inen Özbek, büyük sevgi gösterileri arasında taraftarı selamladı.
Bu sırada, "Büyük başkan" diye tezahüratta bulunuldu.
ESKİ FUTBOLCULAR TRİBÜNDE
Eski Galatasaraylı futbolcular, antrenmanı tribünden takip etti.
RAMS Park'taki antrenmanı Johan Elmander, Sabri Sarıoğlu, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Hasan Kabze, Ryan Babel, Ryan Donk ve Jimmy Durmaz da izledi. Taraftarlar, eski futbolculara ilgi gösterdi.
OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI
Okan Buruk, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum buraya gelen herkese. Güzel bir gün oldu Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz." ifadelerini kullandı.
Antrenmanı RAMS Park'ta izleyen Galatasaray'ın eski futbolcuları da idman öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
RYAN BABEL: "HER TAKIMDA OLMUYOR"
Ryan Babel: "Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor."
RYAN DONK: "ÇOK BÜYÜK GURUR"
Ryan Donk: "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur."
"STADYUM ATMOSFERİ BAŞKA"
️Yekta Kurtuluş: "Biz bunları daha önce Florya'da yapıyorduk ama tabii bir stadyum atmosferi başka. Birçok takım stadyumlarını bu kadar dolduramıyor en önemli maçlarında bile. Galatasaray taraftarları her zaman takıma sahip çıkıyor."
"SANKİ KADRODA DEĞİLMİŞİZ GİBİ.."
Emre Çolak: "Buraya bu stada her zaman ayak bastığımız zaman ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Sanki kadroda değilmişiz gibi şu an sanki sakatmışız gibi birazdan içeri girecekmişiz gibi çok güzel duygular."