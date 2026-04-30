Beşiktaş'ta tekrar Luis Henrique sesleri

Beşiktaş devre arasında kadrosuna katmak istediği kanat oyuncusu Luis Henrique için yeniden devreye girdi. Beşiktaş, oyuncu için 20 Milyon Euro isteyen Inter ile sıkı pazarlığa girecek.

calendar 30 Nisan 2026 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 10:13
Kanat hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın bu bölge için en az iki takviye yapmayı planladığı, listenin ilk sırasında ise İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in formasını giyen Brezilyalı yıldız Luis Henrique'nin yer aldığı belirtildi.

TRANSFER FORMULÜ Marsilya'daki çıkışının ardından yaklaşık 23 milyon Euro bedelle Çizme temsilcisine transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun, yönetimin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.

Teknik ekibin, kanatlarda yaşanan üretkenlik sorununu çözebilecek bir profil olarak gördüğü Henrique için kiralama artı satın alma formülünün masada olduğu öğrenildi. 

ŞARTLAR ZORLANACAK

Milano temsilcisi genç oyuncu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunurken, Beşiktaş cephesi mali şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Hızı, bire birdeki etkinliği ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, her iki kanatta ve ileri uçta görev yapabiliyor.

İLGİLENEN DİĞER KULÜPLER

Ancak transferde Siyah-Beyazlılar'ı zorlu bir rekabet bekliyor. Lyon, Monaco ve Marsilya'nın yanı sıra İngiltere'den Bournemouth, Everton ve Aston Villa'nın da oyuncuyu yakından izlediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu bu sezon Inter forması ile 39 mücadelede 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

 Reklam 
