Beşiktaş'ta tekrar Luis Henrique sesleri

transferSerie ALuis HenriqueMarsilya'daki çıkışının ardından yaklaşık 23 milyon Euro bedelle Çizme temsilcisine transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun, yönetimin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi.Teknik ekibin, kanatlarda yaşanan üretkenlik sorununu çözebilecek bir profil olarak gördüğü Henrique için kiralama artı satın alma formülünün masada olduğu öğrenildi.Milano temsilcisi genç oyuncu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunurken, Beşiktaş cephesi mali şartları zorlamaya hazırlanıyor.Hızı, bire birdeki etkinliği ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, her iki kanatta ve ileri uçta görev yapabiliyor.Ancak transferde Siyah-Beyazlılar'ı zorlu bir rekabet bekliyor. Lyon, Monaco ve Marsilya'nın yanı sıra İngiltere'den Bournemouth, Everton ve Aston Villa'nın da oyuncuyu yakından izlediği ifade edildi.Brezilyalı futbolcu bu sezon Inter forması ile 39 mücadelede 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.