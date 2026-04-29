TUR 2026 4. etabını Aniolkowski kazandı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turun'un dördüncü etabında Cofidis takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski birinci oldu.

calendar 29 Nisan 2026 17:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TUR 2026 4. etabını Aniolkowski kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) dördüncü etabını, Cofidis takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski kazandı.

Marmaris-Fethiye arasındaki 130,4 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı, Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 50 saniyede birinci sırada tamamladı.

Sprint finişiyle son metreleri çekişmeli geçen etapta Modern Adventure Pro Cycling takımından Kanadalı Riley Pickrell 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

Spor Toto'dan Feritcan Şamlı etabın sprint prim kapısını, Mustafa Tekin ise tırmanış prim kapısını ilk sırada geçti. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı de Türkiye güzellikleri prim kapısını birinci geçerek beyaz mayoyu giydi.

Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz ve kırmızı mayoyu sırtında tuttu. Yeşil mayo ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de kaldı.

Serdar Anıl Depe kaza yaptı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre 4. etapta düşen Spor Toto'dan Serdar Anıl Depe hastaneye kaldırıldı.

Sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen milli bisikletçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yarışa devam edemeyeceği bildirildi.

Beşinci etap Patara'dan Kemer'e

Yarışa, 30 Nisan Perşembe günü Patara Antik Kenti ile Kemer arasında yapılacak 5. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, TUR 2026'nın en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Patara Antik Kenti'nden başlayacak yarış, Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike hattının ardından Kemer'de sona erecek.

Tarihle doğanın buluştuğu bu etapta sporcuları hem uzun mesafe hem de değişken parkur ve tırmanışlar bekliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.