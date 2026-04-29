Milli karatecilerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda madalya

Ordulu 4 milli sporcu, 8-10 Mayıs'ta Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

calendar 29 Nisan 2026 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ömür Spor Kulübü sporcuları Duhan Colfaoğlu, Utku Huysuz, Ensarcan Coşkun ve Ekrem Kaan Çelik, Karabük'te 16-17 Ocak'ta yapılan Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası'nda derece elde etti.

Avrupa Şampiyonası için Altınordu ilçesindeki spor salonunda antrenör Ömür Kaşyol yönetiminde hazırlıklarını sürdüren karateciler, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Ordu Karate İl Temsilcisi Ömür Kaşyol, sporcuların gençler ve büyükler kategorisinde Türkiye adına en iyi şekilde mücadele edeceğini söyledi.

Ulusal müsabakada başarı gösteren sporculara Avrupa Şampiyonası'nda da güvendiğini belirten Kaşyol, "İyi bir hazırlık içerisindeyiz, çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bayrağını en iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Allah bizi mahcup etmesin. Hem ilimiz hem ülkemiz adına hedefleri koyduk, inşallah nasip eder." dedi.

Kulüp başkanı Zübeyde Kaşyol ise sporcularla birçok derece aldıklarını ifade ederek, "Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Güzel derecelerle dönmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Farklı branşlarda 15 yıldır sporculuk hayatına devam eden 28 yaşındaki milli sporcu Utku Huysuz, karatede 2024 ve 2025'de Türkiye ikincisi, bu yıl da Türkiye üçüncüsü olduğunu anlattı.

Milli takıma seçilmesinin ardından haftanın 6 günü çift antrenman yaptığını dile getiren Utku, sabahları kilometrelerce koştuğunu, akşam da teknik ve kuvvet ağırlıklı çalıştığını kaydetti.

Utku Huysuz, hedefinin büyük olduğunu ve o doğrultuda hazırlandığını belirterek, "Her sporcunun Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek ve altın madalya getirmek hayalidir. Benim de hedefim tabii ki derece ve madalya almak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemiz adına bayrağımızı dalgalandırmayı çok isterim"

Sporculardan 21 yaşındaki Duhan Colfaoğlu da 13 senedir karate yaptığını, ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceleri bulunduğunu ifade etti.

Gürcistan'da düzenlenecek, 20'den fazla ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun katılacağı şampiyonada güzel sonuç almayı istediğini dile getiren Duhan, antrenmanlarını sıkı şekilde yaptığını kaydetti.

Karateye 2,5 yıl önce başladığını anlatan 16 yaşındaki Ekrem Kaan Çelik de bu sene ilk kez Karabük'teki şampiyonaya katıldığını ve üçüncü olduğunu söyledi.

Önlerinde Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret eden Ekrem Kaan, "Oradan da inşallah dereceyle dönmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimize ulaşabilirsek güzel olur. Sadece bireysel değil, milli takım ve ülkemiz adına bayrağımızı dalgalandırmayı çok isterim." dedi.

Yurt dışında ilk defa müsabakaya katılacak olmanın heyecanını yaşayan 17 yaşındaki Ensarcan Coşkun da "Herkesin amacı ülkesini gururlandırmak ve madalya almaktır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi, derece yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

