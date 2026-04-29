Karşıyaka'nın bitmeyen kabusu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde 15 bin taraftarının tribünleri tamamen doldurduğu maçta Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek havlu atan Karşıyaka üst üste 3 sezondur play-off'ta ilk rakibine elenmekten kurtulamadı.



24 yıldan beri play-off kabusundan uyanamayan İzmir temsilcisi üst üste 8'inci, 3'üncü Lig'de ise 8 sezonda 5'inci kez finallerden eli boş döndü. Türk futbolunun 114 senelik en köklü kulüplerinden Karşıyaka, dünkü şok mağlubiyetle sezonu yine hedefine ulaşamadan tamamlarken, art arda 9'uncu yıl da 3'üncü Lig'den kurtulamadı. Yıllardır 3 farklı ligde play-off'tan eli boş dönen yeşil-kırmızılı ekip 2002'de Denizli'de, 2009'da Ankara'da, 2010'da İstanbul'da, 2019'da Van'da, 2020'de Antalya'da hüsran yaşadıktan sonra 3 yıldır final etaplarına saha avantajıyla girmesine rağmen eşleştiği ilk rakibine elendi.



Ligde 2023-2024 sezonunda play-off'ta Eskişehir Anadolu'ya Alsancak Stadı'nda taraftarı önünde 1-0 mağlup olarak sezonu tamamlayan Karşıyaka, geçen sezon Muşspor'a deplasmanda 0-0 biten ilk maçın ardından rövanşta cezası yüzünden taraftarından yoksun çıktığı maçta 2-1 yenilerek 2'nci Lig'e dönüş hayalini noktaladı. Bu sezon da grubunu üçüncü sırada tamamlayıp play-off'ta yine saha avantajını eline geçiren Karşıyaka, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a evinde tıklım tıklım dolu tribünler önünde 2-0 yenilip 3'üncü Lig'den çıkamadı. Ayvalıkla bu sezon oynadığı üçüncü maçta ilk kez yenilen Kaf-Kaf büyük hüsran yaşadı. Her geçen yıl artan borç yükü, transfer yasakları, yönetim ve sponsor bulunamaması gibi engeller yeni sezon öncesi camiada karamsar tablo oluşturdu.



GOL MAKİNESİ PLAY-OFF'TA DURDU



Ligde normal sezonda özellikle ikinci yarıda iddiasız rakiplerini gole boğan Karşıyaka'nın hücum hattı play-off'ta sustu. Bu sezonun son haftalarında Nazillispor önünde 10-0, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877, Söke 1970 SK maçlarında 5-0'lık galibiyetler alan Kaf-Kaf, play-off'ta iki maçta da ağları sarsamadı. Ayvalıkgücü'yle oynanan ilk maçta bir net penaltısı verilmeyen, rövanşta ilk yarıda Ömer Faruk'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen yeşil-kırmızılı ekip hücumda etkisiz kalıp kalesinde gördüğü şok gollerle elendi.



ESKİ FUTBOLCULARI YIKTI



Karşıyaka'yı Ayvalıkgücü önünde altyapısında yetişen eski futbolcusu Ahmet Batuhan Akyüz yaktı. Altyapısından çıktığı kulüpte 2022-2023 sezonunda ikinci yarıda forma giyen Batuhan, yine eski Karşıyakalı Erdinç'le birlikte Ayvalık'ın defans hattını oluşturdu. Batuhan-Erdinç ikilisi Kaf-Kaf'a iki maçta da gol şansı tanımadı. Stoperde görev yapmasına rağmen sezon boyunca 8 gol atan Batuhan, dün takımını öne geçen ilk golü de kaydetti. Tecrübeli stoper takımına tur kapısını aralamasına rağmen eski kulübüne attığı gole sevinmedi. Sezon başında Karşıyaka kadrosunda düşünülmediği için takımdan ayrılan altyapı patentli Mustafa Durgun da Kaf-Kaf elenirken Ayvalıkgücü'nde 2'nci Lig yarışına devam etti.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI



Play-off fobisini bir türlü aşamayan Karşıyaka'da Alsancak Stadı'nı dolduran taraftarlar ve camia maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sanal medyada taraftarlar özellikle kadro tercihleri nedeniyle teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü eleştirdi. Karşıyakalılar ara transfer döneminde yapılamayan takviyelere de tepki gösterdi.



