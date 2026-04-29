Beşiktaş'ın savunmadaki hedefi Danilho Doekhi!

Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Union Berlin'de forma giyen Danilho Doekhi'yi hedefine aldı.

calendar 29 Nisan 2026 10:34
Fotoğraf: X.com
Transferde vites artıran Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Almanya pazarına çevirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda stoper hattına liderlik edebilecek ve oyun kurulumuna katkı sağlayacak bir isim arayan Siyah-Beyazlıların hedefinde Danilho Doekhi var.

Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 1.90'lık stoperin kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade ediliyor. Ancak Beşiktaş bu transferde yalnız değil.

Talibi çok
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Leeds United'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği, bu nedenle sürecin hızlı ilerlemesinin kritik olduğu belirtiliyor. Ajax altyapısında yetişip Vitesse'de çıkış yakalayan Doekhi, 2022 yılında bedelsiz olarak Union Berlin'e transfer olmuştu. Bundesliga'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise yaklaşık 13 milyon Euro seviyesinde.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
