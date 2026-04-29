Beşiktaş'ın savunmadaki hedefi Danilho Doekhi!

Transferde vites artıran Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Almanya pazarına çevirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda stoper hattına liderlik edebilecek ve oyun kurulumuna katkı sağlayacak bir isim arayan Siyah-Beyazlıların hedefinde Danilho Doekhi var.
Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı savunmacı için girişimlerin başlatıldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 1.90'lık stoperin kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade ediliyor. Ancak Beşiktaş bu transferde yalnız değil.
Talibi çok
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Leeds United'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği, bu nedenle sürecin hızlı ilerlemesinin kritik olduğu belirtiliyor. Ajax altyapısında yetişip Vitesse'de çıkış yakalayan Doekhi, 2022 yılında bedelsiz olarak Union Berlin'e transfer olmuştu. Bundesliga'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise yaklaşık 13 milyon Euro seviyesinde.
