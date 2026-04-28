Barcelona'dan Rashford için indirim hamlesi

Barcelona, geride kalan yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Marcus Rashford'u takımda tutmak istiyor.



Katalan ekibi, mevcut sözleşmede yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonu ise ödemeyi düşünmüyor.



İngiliz oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyen Barcelona, kiralık transfer gerçekleşmezde Rashford'un bonservisini almak istiyor.



Rashford için mevcut sözleşmede yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemeyen Barcelona, 28 yaşındaki futbolcunun geleceği için Manchester United ile görüşüyor ve İngiliz ekibinden indirim bekliyor.



Barcelona'da 45 maçta süre bulan Rashford, 13 gol attı ve 13 asist yaptı.



