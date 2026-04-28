28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Barcelona'dan Rashford için indirim hamlesi

Barcelona, Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek için Manchester United ile görüşüyor.

calendar 28 Nisan 2026 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Rashford için indirim hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Barcelona, geride kalan yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Marcus Rashford'u takımda tutmak istiyor.

Katalan ekibi, mevcut sözleşmede yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonu ise ödemeyi düşünmüyor.

İngiliz oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyen Barcelona, kiralık transfer gerçekleşmezde Rashford'un bonservisini almak istiyor.

Rashford için mevcut sözleşmede yer alan 30 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemeyen Barcelona, 28 yaşındaki futbolcunun geleceği için Manchester United ile görüşüyor ve İngiliz ekibinden indirim bekliyor.

Barcelona'da 45 maçta süre bulan Rashford, 13 gol attı ve 13 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.