28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Altınordu'da prim krizi

2. Lig'de kalmayı başaran Altınordu'da prim krizi patladı.

calendar 28 Nisan 2026 12:44
Haber: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun büyük bir bölümünü düşme hattında geçirip, son haftalarda yakaladığı çıkışla kümede kalmayı başaran Altınordu'da prim krizi patlak verdi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın takımı lige tutunmasının ardından futbolculara, personele ve teknik direktör Yusuf Şimşek'e prim dağıttığı, ancak Şimşek'in ekibine prim vermediği iddia edildi.

Yusuf Şimşek'in kümede kalma primi olarak 1 milyon TL aldığı kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılarına prim ödenmemesi nedeniyle rahatsız olduğu ileri sürüldü.

Sözleşmesi sona eren teknik patron Yusuf Şimşek'in bu gelişmeler nedeniyle kulüpte kalmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında yer aldı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek; 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle takımına 21 puan kazandırıp, 1,75 puan ortalaması yakaladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
