28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Kübra Denizci Keskin Bodrum Rallisi'nde podyum hedefliyor

Ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Bodrum Rallisi'nde podyum hedefiyle yarışacak.

calendar 28 Nisan 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum Rallisi'ne katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Kübra Denizci Keskin ile başlayan işbirliğini bu sezon ana sponsorluk seviyesine taşıyan Binance TR, engelli sporcunun Türkiye ve Avrupa pistlerindeki şampiyonluk mücadelesini desteklemeye devam ediyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun açılış yarışı Ege Rallisi'ni "Kategori 5" ve "Kadın Pilotlar" kategorilerinde ikinci sırada tamamlayan Keskin, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Bodrum etabında podyum hedefiyle direksiyon başına geçecek.

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen organizasyon, 30 Nisan Perşembe saat 19.30'da Ortakent'teki 2,80 kilometrelik şehir içi seyirci özel etabıyla başlayacak. Yarışın ikinci gününde Karacahisar, Fesleğen ve Mazı bölgelerinde 6 özel etap geçilecek ve üçüncü gün, Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 etapla tamamlanacak.

Ralli kapsamında bu yıl çevreci bir yaklaşım sergilenerek karbon ayak izi takibi yapılacak. Organizasyon süresince oluşan emisyon miktarı kadar bütçe, Bodrum'daki doğa projelerine aktarılacak. Bu çerçevede etaplarda bitki bazlı çöp torbaları kullanılacak ve çevre bilincini artırmak amacıyla tohumlu kalem dağıtımı gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
