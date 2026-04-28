Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

calendar 28 Nisan 2026 08:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 11:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
28 Nisan Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!



FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı.

EuroLeague'de Play-off dönemi öncesi Fenerbahçeli oyuncular önemli başarılar elde etti. Nicolo Melli, normal sezonda ürettiği 6.7 sayı, 5.7 ribaund, 1.7 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 9.8 verimlilik puanı ortalamalarıyla en iyi ikinci savunma oyuncusu ünvanını kazanırken, 14.1 sayı, 3.1 ribaund, 5.5 asist, 0.6 top çalma, 0.4 blok ve 16.4 verimlilik puanı ortalamalarıyla katkı sağlayan Wade Baldwin IV ile Avrupa'daki ilk sezonunda 15.9 sayı, 3.7 ribaund, 2.0 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 14.7 verimlilik ortalamalarıyla önemli bir istatistik yakalayan Talen Horton-Tucker sezonun en iyi ikinci beşinde kendilerine yer buldular.

ZALGIRIS KAUNAS'TA SON DURUM

EuroLeague'de 38 maçta aldığı 23 galibiyetle normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'nun Play-off'taki rakibi oldu.

JASIKEVICIUS: "ZALGIRIS HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ"

"Play-offlar için heyecanlıyız. Durumun zorluklarının farkındayız. Rakibin ne kadar güçlü olduğunu da biliyoruz. Zalgiris harika bir sezon geçirdi. Tüm detaylara odaklanmak çok önemli olacak. Play-offlarda savunma açısından en iyi iki takım karşılaştığında, her detay son derece önemli hale gelir ve bizim de mücadeleye hazır olup sahada her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor."

NICOLO MELLI: "İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"

"Çok zorlu bir mücadele olacak. Ev sahibi avantajımız var, bu yüzden sahamızda ne pahasına olursa olsun bunu korumamız gerekiyor. Bu bir EuroLeague Play-off serisi bu da maçların çok fiziksel ve çok sert geçeceğini gösteriyor. Maç maç düşünmeliyiz. Tabii ki ilk maç, iyi bir başlangıç yapmak için çok önemli ve umarım bunu başarırız. Daha önce bu taraftarın önünde üç Play-off oynama şansım oldu. Nasıl bir atmosfer yaratacaklarını biliyorum. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
