Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off serisi ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.28 Nisan Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı.EuroLeague'de Play-off dönemi öncesi Fenerbahçeli oyuncular önemli başarılar elde etti. Nicolo Melli, normal sezonda ürettiği 6.7 sayı, 5.7 ribaund, 1.7 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 9.8 verimlilik puanı ortalamalarıyla en iyi ikinci savunma oyuncusu ünvanını kazanırken, 14.1 sayı, 3.1 ribaund, 5.5 asist, 0.6 top çalma, 0.4 blok ve 16.4 verimlilik puanı ortalamalarıyla katkı sağlayan Wade Baldwin IV ile Avrupa'daki ilk sezonunda 15.9 sayı, 3.7 ribaund, 2.0 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 14.7 verimlilik ortalamalarıyla önemli bir istatistik yakalayan Talen Horton-Tucker sezonun en iyi ikinci beşinde kendilerine yer buldular.EuroLeague'de 38 maçta aldığı 23 galibiyetle normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'nun Play-off'taki rakibi oldu."Play-offlar için heyecanlıyız. Durumun zorluklarının farkındayız. Rakibin ne kadar güçlü olduğunu da biliyoruz. Zalgiris harika bir sezon geçirdi. Tüm detaylara odaklanmak çok önemli olacak. Play-offlarda savunma açısından en iyi iki takım karşılaştığında, her detay son derece önemli hale gelir ve bizim de mücadeleye hazır olup sahada her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor.""Çok zorlu bir mücadele olacak. Ev sahibi avantajımız var, bu yüzden sahamızda ne pahasına olursa olsun bunu korumamız gerekiyor. Bu bir EuroLeague Play-off serisi bu da maçların çok fiziksel ve çok sert geçeceğini gösteriyor. Maç maç düşünmeliyiz. Tabii ki ilk maç, iyi bir başlangıç yapmak için çok önemli ve umarım bunu başarırız. Daha önce bu taraftarın önünde üç Play-off oynama şansım oldu. Nasıl bir atmosfer yaratacaklarını biliyorum. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz."