3. Lig'de play-off rövanş maçları başladı

Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur rövanş maçları başladı.
Rövanş müsabakaları sonucunda rakiplerini eleyen Çorluspor 1947, Küçükçekmece Sinopspor, Erciyes 38 Futbol ve Malatya Yeşilyurtspor, play-off ikinci turuna yükseldi.
3. Lig play-off birinci tur rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor: 1-1 (İlk maç: 3-2)
Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-0 (İlk maç: 0-1)
Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0 (İlk maç: 1-1)
Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1 (İlk maç: 1-3)
