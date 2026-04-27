Aleksandar Stanojevic: 'Enteresan problemler yaşadım'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, "Bugün kazanmaya çalıştık, bunun için hazırlanmıştık. İlk yarıda iyi şanslarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. İlk yarıda golleri hak ettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde ritmimizi kaybettik ama oyundan mutluyum." diye konuştu.



Sıkıntılı bir sezon yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:



"Bu sezon enteresan problemler yaşadım. Çok sağlam, stabil, uzun vadeli projeleri olan bir kulüpte çalışıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Sakatlıklar ve değişik problemlerden dolayı sezon böyle geçti."



