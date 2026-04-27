Berkan Kutlu: 'Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim!'

Konyaspor'un Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada iki gol ayan Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.



"Peformansına 10 üzerinden kaç puan verirsin?" sorusunu yanıtlayan Berkan Kutlu "O puanı taraftarlar versin. Orta saha, sol bek, stoper... Nerede gerekirse oynarım! Bugün goller bana nasip oldu, Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim. Ağrım vardı ama ona rağmen takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.



Sol bek oynamasının hatırlatılması üzerine konuşan Berkan Kutlu "İnşallah sol bek olarak devam etmem (gülerek). Orta sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



