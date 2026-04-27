Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Siyah-beyazlı ekipte genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Yalçın, konunun şu an için gündemlerinde olmadığını ifade etti.
Deneyimli teknik adam, "Bugünün konusu değil, şu anda lig oynanıyor, ligin sonu. Semih bizim altyapımızdan çıkmış genç oyuncu. Tabii ki orada devam etmeyecekse doğal olarak kendi kulübüne dönecek." dedi.
Sergen Yalçın'dan Semih Kılıçsoy açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçının ardından Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.
Beşiktaş
Reklam
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|31
|16
|8
|7
|54
|36
|56
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|40
|42
|40
|9
|Rizespor
|31
|9
|10
|12
|41
|44
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21