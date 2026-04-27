27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Hakan Çalhanoğlu sezonu kapattı: Dünya Kupası'na hazır!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığı ve Dünya Kupası'na kadar toparlanabileceği iddia edildi.

calendar 27 Nisan 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Serie A lideri Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlandı ve sezonu kapattı.

Tancredi Palmeri'nin iddiasına göre milli futbolcunun yaşadığı kas yaralanması sonrası sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Ancak yıldız futbolcunun bu süre içerisinde 2026 Dünya Kupası'na hazır hale geleceği ifade edildi.

12 gol 7 asist

Bu sezon İtalyan deviyle 30 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 7 asist kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
