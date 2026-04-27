27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Real Madrid'in Militao kabusu; yine sakat!

Real Madrid'in ve Brezilya'nın stoperi Eder Militao, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı ve Dünya Kupası'nda oynama şansını kaçırdı.

calendar 27 Nisan 2026 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Real Madrid'in ve Brezilya milli takımının savunma oyuncusu Eder Militao, kas sakatlığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada arka adelesinden yaşadığı sakatlığa bağlı olarak sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Real Madrid'in yapmış olduğu resmi açıklamada, "Real Madrid Sağlık Servisleri tarafından oyuncumuz Éder Militão'ya bugün yapılan testler sonucunda, oyuncunun sol bacak biseps femoral (arka adale) kasında bir yaralanma tespit edilmiştir. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadesine yer verildi.

Brezilyalı stoper, bu sakatlıkla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatını kaybetti.

Militao'nun son 3 sezonda toplamda 732 gün sahalardan uzak kaldı. Oyuncunun sezonlara göre sakatlıktan dolayı oynayamadığı gün sayısı şu şekilde:

2023/24: 232 gün

2024/25: 253 gün

2025/26: 247 gün
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
