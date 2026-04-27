27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Toroslar Belediyesi, Hentbolda 1'inci lige yükseldi

Kadınlar Hentbol 2'nci Lig şampiyonu olan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, adını 1'inci lige yazdırdı.

27 Nisan 2026 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hentbol Kadınlar 2'nci Lig dörtlü final müsabakaları, 24-26 Nisan tarihleri arasında Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı.

Üç gün süren zorlu maraton boyunca sahada üstün bir oyun sergileyen Toroslar ekibi, oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak turnuvayı namağlup tamamladı. Toroslar'ın melekleri, dörtlü finalin son karşılaşmasında Şanlıurfa temsilcisi Güneşin Çocukları Spor Kulübü'nü 33-18 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu ve 1'inci lige yükseldi.

Final etabını 12 puanla zirvede bitiren Toroslar temsilcisi, sadece sonuçlarıyla değil, sahadaki disiplinli ve etkili oyunuyla da dikkat çekti.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Çoban ve teknik ekibin desteği ile antrenör Ayşe Minik yönetiminde sahaya çıkan sporcular, turnuva boyunca mücadele gücü, takım ruhu ve oyun disipliniyle rakiplerine adeta göz açtırmadı.

Sezon boyunca verilen emek, yapılan antrenmanlar ve kat edilen uzun yollar bu büyük başarıyla taçlandı.

BAŞKAN YILDIZ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da bu tarihi anlarda takımı yalnız bırakmadı.

Tribünden müsabakaları takip eden Başkan Yıldız, şampiyonluk sevincine ortak oldu. Şampiyonluk kupası, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız tarafından takım kaptanı Nurçin Kocaman'a takdim edildi.

Ardından sporcular madalyalarını tek tek alarak büyük sevinç yaşadı. Başkan Abdurrahman Yıldız, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Yıldız,"Dörtlü final etabını başarıyla tamamlayarak 2'nci lig şampiyonu olan Kadın Hentbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin özverisi ve kulübümüzün kararlı çalışmaları bu başarıyı getirdi. Mersinimizin ve Toroslarımızın gururu oldular. 1'inci ligde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek başarılar elde edeceklerine ve Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU ZİRVEYE TAŞINDI

Sezon boyunca verilen emeğin karşılığı, kupayla birlikte büyük bir coşkuya dönüştü. Şampiyonluk sevinci hem sahada hem tribünlerde doyasıya kutlandı.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü ile birlikte Güneşin Çocukları Spor Kulübü de Kadınlar Hentbol 1'inci Ligi'ne yükselen takımlar arasında yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
