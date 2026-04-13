1 Mayıs'ta telefonlar kapanacak mı? BTK uyardı

Cihazının aniden iletişime kapanmasından ve ekranında "Servis Yok" yazısını görmekten endişe eden kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa yasak tam olarak ne zaman başlıyor ve kimleri vuracak?

Kısa ve net cevap: Evet! Yurt dışından getirilen, yasal kayıt süresini dolduran ve usulsüz olarak "çift IMEI" kurnazlığıyla kullanılan telefonlar, 1 MAYIS 2026 tarihi itibarıyla Türkiye şebekelerine tamamen kapatılacaktır!

BTK'nın bu yılın başında başlattığı denetimlerde, tek pasaporta kaydedilen ancak ikinci IMEI numarası başka cihazlara kopyalanarak suistimal edilen telefonlar tespit edilmişti. Bu durumdaki cihaz sahiplerine yılbaşında tanınan 120 günlük ek sürenin sonuna gelinmek üzere. Eğer BTK'dan uyarı mesajı aldıysanız ve gerekli işlemleri yapmadıysanız, 1 Mayıs itibarıyla cihazınızın sinyali kesilecek.

Kapanma riski taşıyan cihazlar temelde iki ana grupta toplanıyor:

Çift IMEI Kopyalayanlar: Çift SIM destekli telefonlarda, ikinci SIM kart yuvasının IMEI numarasını farklı bir cihaza klonlayarak kayıt ücreti ödemeden kullananların tespit edilen cihazları kapatılacak.

1 Yıl (12 Ay) Sinyal Almayan Cihazlar: Sadece yurt dışı cihazları değil, Türkiye'den satın alınmış bile olsa kesintisiz 1 yıl boyunca hiçbir şebekeden sinyal almayan (çekmecede unutulan, kullanılmayan) tüm telefonların IMEI numaraları otomatik olarak pasife alınarak iletişime kapatılacak.

Eğer cihazınızın kapanma riski taşıdığını düşünüyorsanız veya BTK'dan uyarı SMS'i aldıysanız, telefonunuzu yasal olarak kullanmaya devam edebilmek için önünüzdeki tek yol yasal kayıt sürecini tamamlamaktır.

Cihazınızın iletişime açık kalması için 1 Mayıs 2026 tarihine kadar devlete ödenmesi zorunlu olan 2026 yılı güncel IMEI kayıt ücreti 54.258 TL'dir. Ayrıca, uzun süredir kullanmadığınız ve kapanmasını istemediğiniz yedek telefonlarınız varsa, cihazın kapanmasını engellemek için acilen içine bir SIM kart takıp şebekeden sinyal almasını sağlamalısınız.