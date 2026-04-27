Ebru Topçu: 'Ligin en iyi takımıyız!'

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 yenen Galatasaray GAİN'de futbolcu Ebru Topçuşansız bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.
Ebru Topçu: "Sezon için üzgünüz"
Maça iyi başladıklarını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Zor bir karşılaşmaydı. İkinci yarı biraz oyundan düştük. Son 5 dakikada oyunu değiştirdik. Bu güce sahip bir takımız. Sezon için üzgünüz. Şanssız bir sezon geçirdik. Keşke bugün şampiyonluk maçına çıkıyor olsaydık. Yine de bugün derbi oynadık. Derbiler bizim için çok önemli. Erkek takımımız dün kazandı. Bugün de biz kazandık. Bu yüzden mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Ebru Topçu, maçtan önce galibiyete inandıklarını belirterek, "Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maçta 1-0 yenilmiştik. Penaltıdan bir gol atmışlardı. Bugün maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Biz, bu ligin en iyi takımıyız. Son 3 maçımız kaldı. Keşke bugün şampiyonluk maçına çıkıyor olsaydık. Son 3 maçı da kazanıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
