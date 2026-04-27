27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-014'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Ebru Topçu: "Ligin en iyi takımıyız!"

Kadınlar Futbol Süper Ligi derbi karşılaşmasında evinde Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla geçen Galatasaray'da futbolcu Ebru Topçu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Nisan 2026 16:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 yenen Galatasaray GAİN'de futbolcu Ebru Topçuşansız bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. 

Ebru Topçu: "Sezon için üzgünüz"

Maça iyi başladıklarını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Zor bir karşılaşmaydı. İkinci yarı biraz oyundan düştük. Son 5 dakikada oyunu değiştirdik. Bu güce sahip bir takımız. Sezon için üzgünüz. Şanssız bir sezon geçirdik. Keşke bugün şampiyonluk maçına çıkıyor olsaydık. Yine de bugün derbi oynadık. Derbiler bizim için çok önemli. Erkek takımımız dün kazandı. Bugün de biz kazandık. Bu yüzden mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ebru Topçu, maçtan önce galibiyete inandıklarını belirterek, "Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maçta 1-0 yenilmiştik. Penaltıdan bir gol atmışlardı. Bugün maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Biz, bu ligin en iyi takımıyız. Son 3 maçımız kaldı. Keşke bugün şampiyonluk maçına çıkıyor olsaydık. Son 3 maçı da kazanıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
