Zalgiris koçu: 'Deneyimli bir Fenerbahçe bizi bekliyor'

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off serisinde 28 Nisan Salı günü saat 20.45'te ve 30 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma öncesi Zalgiris Kaunas'ın koçu Tomas Masiulis iki rakip arasında oynanacak play-off serisini değerlendirdi.
Karşılaşma öncesinde Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis, "Bizi güçlü, ciddi, çok deneyimli ve bu tür maçları oynamayı bilen bir rakip bekliyor. Euroleague şampiyonu, kendi sahasında oynuyor, birbirimiz hakkında çok şey biliyoruz, ancak her şeyi belirleyecek olan şey, zihniyet, her top için mücadele ve fiziksel güç olacak, diye düşünüyorum. İlk günlerden beri söylediğim şeyi tekrar edeceğim: Her maç benim için bir final gibidir, bu maça da öyle bakıyorum. Normal sezonun ilk maçında da aynı ruh hali vardı, bu maçta da öyle. Takımı hazırlamak, onları mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak için farklı bir yaklaşım yok." şeklinde açıklamalarda bulundu.
NİCOLO MELLİ HAKKINDA
Masiulis, Nicolo Melli'nin sakatlıktan dönüşünün Fenerbahçe için önemli bir gelişme olduğunu söyleyen deneyimli koç, "Onun anlayışı, varlığı, nasıl bir insan olduğunu gördüm. Soyunma odasındaki varlığı, basketbol bilgisi. Çok fazla sayı üretmiyor, ama her şeyi birleştiriyor, sahayı görüyor, ne yapmak istediğimizi biliyor, her şeyi anlıyor. Antrenör için işler çok daha kolay hale geliyor." şeklinde konuştu.
"NORMAL SEZON MAÇI BAZ ALINMAMALI"
EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 82-92 mağlup ettikleri karşılaşmada Tarık Biberovic ve Nicolo Melli'nin olmadığını, yani iki ilk beş oyuncusu oyuncusunun eksik olduğunu vurgulayarak o maçın çok doğru değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Tomas Masiulis, "Bu oyuncular EuroLeague şampiyonları ve deneyim onların yanında. Bu nedenle o maçları çok fazla dikkate almamalıyız." şeklinde sözlerini noktaladı.
