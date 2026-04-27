27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Zalgiris koçu: "Deneyimli bir Fenerbahçe bizi bekliyor"

EuroLeague play-off serisinde Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek olan Zalgiris Kaunas'ın koçu Thomas Masiulis, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2026 13:57
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: Sporx.com
Zalgiris koçu: 'Deneyimli bir Fenerbahçe bizi bekliyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off serisinde 28 Nisan Salı günü saat 20.45'te ve 30 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma öncesi Zalgiris Kaunas'ın koçu Tomas Masiulis iki rakip arasında oynanacak play-off serisini değerlendirdi.

Karşılaşma öncesinde Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis, "Bizi güçlü, ciddi, çok deneyimli ve bu tür maçları oynamayı bilen bir rakip bekliyor. Euroleague şampiyonu, kendi sahasında oynuyor, birbirimiz hakkında çok şey biliyoruz, ancak her şeyi belirleyecek olan şey, zihniyet, her top için mücadele ve fiziksel güç olacak, diye düşünüyorum. İlk günlerden beri söylediğim şeyi tekrar edeceğim: Her maç benim için bir final gibidir, bu maça da öyle bakıyorum. Normal sezonun ilk maçında da aynı ruh hali vardı, bu maçta da öyle. Takımı hazırlamak, onları mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak için farklı bir yaklaşım yok." şeklinde açıklamalarda bulundu.

NİCOLO MELLİ HAKKINDA

Masiulis, Nicolo Melli'nin sakatlıktan dönüşünün Fenerbahçe için önemli bir gelişme olduğunu söyleyen deneyimli koç, "Onun anlayışı, varlığı, nasıl bir insan olduğunu gördüm. Soyunma odasındaki varlığı, basketbol bilgisi. Çok fazla sayı üretmiyor, ama her şeyi birleştiriyor, sahayı görüyor, ne yapmak istediğimizi biliyor, her şeyi anlıyor. Antrenör için işler çok daha kolay hale geliyor." şeklinde konuştu. 

"NORMAL SEZON MAÇI BAZ ALINMAMALI"

EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 82-92 mağlup ettikleri karşılaşmada Tarık Biberovic ve Nicolo Melli'nin olmadığını, yani iki ilk beş oyuncusu oyuncusunun eksik olduğunu vurgulayarak o maçın çok doğru değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Tomas Masiulis, "Bu oyuncular EuroLeague şampiyonları ve deneyim onların yanında. Bu nedenle o maçları çok fazla dikkate almamalıyız." şeklinde sözlerini noktaladı.

 
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.