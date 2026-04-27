Zalgiris koçu: 'Deneyimli bir Fenerbahçe bizi bekliyor'

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-off serisinde 28 Nisan Salı günü saat 20.45'te ve 30 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma öncesi Zalgiris Kaunas'ın koçu Tomas Masiulis iki rakip arasında oynanacak play-off serisini değerlendirdi.Karşılaşma öncesinde Zalgiris başantrenörü Tomas Masiulis,şeklinde açıklamalarda bulundu.Masiulis, Nicolo Melli'nin sakatlıktan dönüşünün Fenerbahçe için önemli bir gelişme olduğunu söyleyen deneyimli koç,şeklinde konuştu.EuroLeague'in 34. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 82-92 mağlup ettikleri karşılaşmada Tarık Biberovic ve Nicolo Melli'nin olmadığını, yani iki ilk beş oyuncusu oyuncusunun eksik olduğunu vurgulayarak o maçın çok doğru değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Tomas Masiulis, "şeklinde sözlerini noktaladı.