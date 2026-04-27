27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-012'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Kayserispor'da Moe ile kötü ortalama

Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yalnızca 0,88'lik puan ortalaması yakalayabildi.

calendar 27 Nisan 2026 15:42
Haber: DHA, Fotoğraf: Sporx.com
Kayserispor'da Moe ile kötü ortalama
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe göreve geldikten sonra çıktığı 8 maçta 7 puan toplayarak 0,88 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'da, Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Erling Moe, sarı-kırmızılı takımla ligde çıktığı 8 karşılaşmada; 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 7 puan topladı. Bitime 3 hafta kala ligde 26 puanla 17'inci sırada yer alan İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 8 karşılaşmada 7 puan toplayan Moe, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,88 ortalaması tutturdu.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
