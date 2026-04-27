27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
0-011'
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Karşıyaka'da Halis Oğuz Özlütürk'ün yeni görevini açıklandı

Karşıyaka Voleybol kulübünde uzun yıllardır görev yapan; son olarak takımın genel menajeri görevini yerine getiren Halis Oğuz Özlütürk, kulübün müdürü olarak atandı.

calendar 27 Nisan 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 16:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde yıllardır Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımında genel menajerlik görevini üstlenen Halis Oğuz Özlütürk, kulüp müdürü olarak atandı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten görev değişikliğiyle ilgili, "Kulübümüzde uzun yıllardır voleybol şube genel menajeri olarak görev yapan Halis Oğuz Özlütürk'ün, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda görev değişikliği gerçekleştirilerek kulüp müdürü olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Halis Oğuz Özlütürk'e yeni görevinde başarılar diler, bu görev değişikliğinin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ederiz" açıklaması yapıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
