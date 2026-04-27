Muğla FK'da play-off öncesi kenetlenme!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki play-offun ilk turunda geçen hafta olaylı maçta konuk ettiği Şanlıurfaspor'la eşleşen Muğlaspor'da eski başkanlar Hamdi Yücel Gürsoy, Selahi İyibilir, Erol Kutlay, Eminer İçten, Rüştü Gürsoy, Önder Kaytan, Abdurrahman Uçar, Hamza Akercan, Erol Kapiz, Haluk Beyimoğlu, Ali Çakır ve Hüseyin Nizamoğlu kulübe destek verdi. İki takım arasındaki ipler Şanlıurfa yönetiminin açıklamasının ardından gerilirken, eski başkanlar, "Muğla'ya yönelik tehdit kabul edilemez" açıklamasını yaptı. Muğlaspor'un eski kulüp başkanları, Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraçoğlu'nun son hafta maçları sonrası taraftarlarla birlikte yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Eski başkanlar, Muğla'ya yönelik tehdit içerdiği öne sürülen söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.



Muğlaspor'un eski başkanları Hamdi Yücel Gürsoy, Selahi İyibilir, Erol Kutlay, Eminer İçten, Rüştü Gürsoy, Önder Kaytan, Abdurrahman Uçar, Hamza Akercan, Erol Kapiz, Haluk Beyimoğlu, Ali Çakır ve Hüseyin Nizamoğlu imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, 19 Nisan'da Muğlaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olayların ardından iki kulüp yöneticilerinin bir araya gelerek sükuneti sağladığı hatırlatıldı. Ancak geçen cumartesi günü Şanlıurfaspor'un Sincan Bld Ankaraspor ile oynadığı maç sonrası stadyumda yaşanan gelişmelerin yeni bir gerilime neden olduğu ifade edildi.



Açıklamada, Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraçoğlu'nun taraftarlarla birlikte yer aldığı görüntülerde sarf edilen sözlerin Muğla halkını, Muğlaspor yönetimini ve taraftarlarını hedef aldığı savunuldu. Eski başkanlar, "Bu söylemler yalnızca sporun ruhuna değil, toplumsal barışa da zarar vermektedir" ifadelerine yer vererek, başta Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurumları göreve davet etti. Açıklamada ayrıca Muğla'daki kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerden de gerekli girişimlerin başlatılması talep edildi. İki takım 30 Nisan Perşembe günü eşleşmenin ilk maçına Şanlıurfa'da çıkacak.



TARAFTARDAN MORAL ZİYARETİ



1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği, Muğlaspor'un antrenmanını ziyaret ederek play-off süreci öncesinde anlamlı bir destek verdi. Antrenman sahasında meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde yerini alan taraftarlar, coşkuları ve inançlarıyla takıma moral aşıladı. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren dernek üyeleri, şampiyonluk yolunda takımlarının her zaman yanında olduklarını gösterdi.



1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı yaptığı açıklamada, "Bizler her zaman bu armanın peşindeyiz. İyi günde de zor günde de takımımızın yanındayız. Play-off yolunda da inancımız tam, sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



