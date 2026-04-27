Almanya'da stadyumun içinde ceset bulundu

Almanya'da şok bir olay yaşandı.



Alman ekibi Schalke 04'ün stadyumu Veltins Arena'da sabah yapılan rutin temizlik kontrolünde erkekler tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.



Alman basınında yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında bir erkek olduğu ve bir gün önce stadyumda düzenlenen etkinliğe katılmış olabileceği belirtildi.



Yetkililer, ölüm nedeninin kalp krizi ya da felç gibi doğal sebepler olabileceği üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kesin sonucun yapılacak adli inceleme sonrası netleşeceği ifade edildi.



