27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Almanya'da stadyumun içinde ceset bulundu

Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ün stadyumunun tuvaletinde, cansız şekilde erkek ceseti bulundu.

calendar 27 Nisan 2026 12:25
Almanya'da şok bir olay yaşandı.

Alman ekibi Schalke 04'ün stadyumu Veltins Arena'da sabah yapılan rutin temizlik kontrolünde erkekler tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Alman basınında yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında bir erkek olduğu ve bir gün önce stadyumda düzenlenen etkinliğe katılmış olabileceği belirtildi.

Yetkililer, ölüm nedeninin kalp krizi ya da felç gibi doğal sebepler olabileceği üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kesin sonucun yapılacak adli inceleme sonrası netleşeceği ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
