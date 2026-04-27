27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Beşiktaş'ın listesindeki Lukaku için istenilen bonservis belirlendi!

Napoli'den ayrılması beklenen yıldız golcü için Güney ekibinin beklediği bonservis gelirinin 10 Milyon Euro olduğu iddia edildi.

calendar 27 Nisan 2026 12:02
Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için forvet transferi çalışmaları hız kazandı.

Süper Lig devinde Hyeon-gyu Oh'un yanına forvet arayışlarında son olarak Romelu Lukaku ismi gündeme geldi.
 NAPOLI DEFTERİ KAPANDI

Napoli'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenilmişti.

İSTENİLEN BONSERVİS

Bu doğrultuda Belçikalı oyuncuyu transfer etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Lukaku için pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.

İddiya göre; Romelu Lukaku için Napoli'nin 10 milyon euro civarında bonservis talep ettiği vurgulandı.
 LUKAKU'YA DETAYLI İNCELEME

Napoli'de bu sezon hem sakatlık sıkıntısı hem de Teknik Direktör Antonio Conte ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Romelu Lukaku, transfer tekliflerini bekliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi Lukaku'nun sağlık raporlarını detaylıca inceleyecek. En ufak bir olumsuzluk istenmiyor.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMESİ İSTENECEK

Siyah-beyazlıların, Napoli'de senelik 10 milyon 200 bin euro civarında kazanan Romelu Lukaku'dan maaşında indirim beklediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Romelu Lukaku, bu sezon Napoli'de 7 maça çıktı ve toplam 64 dakika sahada kaldı. Belçikalı yıldız, bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırdı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
