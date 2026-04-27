Beşiktaş'ın listesindeki Lukaku için istenilen bonservis belirlendi!

Sergen Yalçın yönetimindeki

'ta gelecek sezon için forvet transferi çalışmaları hız kazandı.



Süper Lig devinde Hyeon-gyu Oh'un yanına forvet arayışlarında son olarak Romelu Lukaku ismi gündeme geldi.



İSTENİLEN BONSERVİS



Bu doğrultuda Belçikalı oyuncuyu transfer etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Lukaku için pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.



İddiya göre; Romelu Lukaku için Napoli'nin 10 milyon euro civarında bonservis talep ettiği vurgulandı.



Napoli'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenilmişti.Napoli'de bu sezon hem sakatlık sıkıntısı hem de Teknik Direktör Antonio Conte ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Romelu Lukaku, transfer tekliflerini bekliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi Lukaku'nun sağlık raporlarını detaylıca inceleyecek. En ufak bir olumsuzluk istenmiyor.Siyah-beyazlıların, Napoli'de senelik 10 milyon 200 bin euro civarında kazanan Romelu Lukaku'dan maaşında indirim beklediği vurgulandı.Romelu Lukaku, bu sezon Napoli'de 7 maça çıktı ve toplam 64 dakika sahada kaldı. Belçikalı yıldız, bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırdı.