27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Altınordu'da Yusuf Şimşek'ten teşekkür mesajı

Zor dönemler geçiren Altınordu'da teknik direktör Yusuf Şimşek teşekkür mesajı yayımladı.

calendar 27 Nisan 2026 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Yusuf Şimşek'ten teşekkür mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla kümede kalmayı başaran Altınordu'nun hedefe ulaşmasında önemli rol oynayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, sanal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Zor bir dönemde göreve geldiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu büyük camiada, ilk günden itibaren yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederiz. Başta Sayın Başkanımız Mehmet Seyit Özkan'a güveni, desteği ve duruşuyla bu sürecin en önemli yapı taşlarından biri olduğu için... Barış Bey'e, Semih Bey'e ve Ozan Bey'e her an hissettirdiğiniz destek ve katkılarınız için...

Sahada mücadeleyi büyüten teknik ekibimize ve karakteriyle, inancıyla son ana kadar vazgeçmeyen oyuncularımıza... Ve çoğu zaman görünmeyen ama her gün bu yapıyı ayakta tutan tesis çalışanlarımıza... Her koşulda takımının arkasında duran, iyi günde de zor günde de desteğini esirgemeyen büyük Altınordu taraftarına... Bu camiada görev almaktan ve takımın ligde kalma mücadelesine katkı sağlayarak bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduk. Altınordu Futbol Kulübü'nün çok daha iyi yerlere layık olduğuna ve bunun gerçekleşeceğine olan inancımız tam. Bu hikâyede herkesin emeği var. Birlikte inandık, birlikte mücadele ettik ve birlikte başardık. Teşekkürler Altınordu" dedi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.