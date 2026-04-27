Dallas Mavericks, Tim Connelly için ısrarını sürdürüyor

Dallas Mavericks, kulüp yönetiminde önemli bir değişime hazırlanırken, basketbol operasyonlarının başına getirmek üzere Tim Connelly'i kadrosuna katma konusundaki ilgisini sürdürüyor.



NBA'de şu anda ön ofis lideri arayan iki takımdan biri olan Mavericks'in, halihazırda Minnesota Timberwolves'un basketbol operasyonlarını yöneten Connelly'i transfer etmeye çalıştığı bildirildi.



Mevcut durumda Connelly'nin Timberwolves ile olan sözleşmesinde ayrılma opsiyonunun bulunmadığı ifade edilse de, lig çevrelerinde deneyimli yöneticinin sezon sonunda Minnesota'dan ayrılabileceği yönünde güçlü bir beklenti olduğu konuşuluyor.



Timberwolves, playoffların ilk turunda Denver Nuggets karşısında 3-1'lik avantajı elinde bulunduruyor ve seride önemli bir konumda yer alıyor.



