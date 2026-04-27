27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Texaco Team AMS'den Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nda zafer

Texaco Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nda podtumun en üst basamağında yer aldı.

calendar 27 Nisan 2026 10:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Texaco Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nın İtalya Vallelunga'da düzenlenen ilk ayağında genel klasmanda birincilik ve üçüncülük elde ettiğini duyurdu. Bu sonuçla takım; genel klasman, Gen1, Gen2 ve Takımlar Şampiyonası kategorilerinde liderliğe yerleşti.

Texaco Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nın İtalya'nın Roma kentinde yer alan Vallelunga Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk ayağında bir başarıya imza attı. 18-19 Nisan tarihlerinde koşulan yarışlarda elde edilen birincilikle takım, sezona podyumda başlangıç yaptı.

Tecrübeli pilotlar Sinan Çiftçi ve Vedat Ali Dalokay ile genç yetenekler Berk Kalpaklıoğlu ve Umut Göktaş'tan oluşan Texaco Team AMS, iki farklı kategoride iki otomobille mücadele ettiği yarışları, genel klasmanda birincilik ve üçüncülük dereceleriyle tamamladı. Bu sonuçla takım, tüm sporcularıyla podyumda yer alma başarısı gösterdi. Texaco Team AMS, sezonun ilk ayağı sonunda elde ettiği puanlarla genel klasmanın yanı sıra Gen2, Gen1 ve Takımlar Şampiyonası kategorilerinde de liderliğe yükseldi.

2024 ve 2025 sezonlarında pilotlar şampiyonluğunu kazanırken, Takımlar Şampiyonası'nda 2024 yılında zirveye çıkmış, 2025 yılında ise ikinci sırada yer almıştı. Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan ekip, bir sonraki yarışına 6-7 Haziran tarihlerinde Slovakya'daki Slovakiaring Pisti'nde çıkacak. Şampiyona, 26-27 Eylül'de İspanya Valencia ve 14-15 Kasım'da İtalya Misano'da düzenlenecek yarışlarla tamamlanacak.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.