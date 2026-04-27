Ceferin'den İtalya için radikal karar!

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidememesi sonrası kriz yaşayan İtalyan futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.



Corriere della Sera'da yer alan habere göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya Futbol Federasyonu'nun kayyuma devredilmesi durumunda İtalyan kulüplerini UEFA turnuvalarından men edecek.



Ceferin, ayrıca EURO 2032 ev sahipliğini İtalya'dan geri alacak.



İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığı ile birlikte UEFA Asbaşkanı görevlerini yürüten Gabriele Gravina, milli takımın Dünya Kupası'na gidememesinin ardından İtalya'da federasyon başkanlığı görevinden ayrılmıştı.



EURO2032 EV SAHİPLERİ



2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ile birlikte İtalya ev sahipliği yapacak.



