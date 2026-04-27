27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Ceferin'den İtalya için radikal karar!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya Futbol Federasyonu'nun kayyuma devredilmesi durumunda İtalyan kulüplerini UEFA turnuvalarından men edecek ve EURO 2032 ev sahipliğini İtalya'dan geri alacak.

calendar 27 Nisan 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidememesi sonrası kriz yaşayan İtalyan futbolcu için yeni bir iddia gündeme geldi.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya Futbol Federasyonu'nun kayyuma devredilmesi durumunda İtalyan kulüplerini UEFA turnuvalarından men edecek.

Ceferin, ayrıca EURO 2032 ev sahipliğini İtalya'dan geri alacak.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığı ile birlikte UEFA Asbaşkanı görevlerini yürüten Gabriele Gravina, milli takımın Dünya Kupası'na gidememesinin ardından İtalya'da federasyon başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

EURO2032 EV SAHİPLERİ

2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ile birlikte İtalya ev sahipliği yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.