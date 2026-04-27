NBA'den Jokic ve Randle'a para cezası

NBA yönetimi, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'e 50 bin dolar, Minnesota Timberwolves oyuncusu Julius Randle'a ise 35 bin dolar para cezası verdi.



Ceza kararının, iki oyuncunun playoff serisinin 4. maçında yaşanan saha içi gerginlikteki rolleri nedeniyle alındığı açıklandı.



Karşılaşmanın bitimine yalnızca 1.3 saniye kala ve Timberwolves'un farkı açmış olduğu bir anda, Jokic'in Minnesota oyuncusu Jaden McDaniels'a yönelik itmesiyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Julius Randle da olaya dahil olarak Nuggets guardı Bruce Brown'u iterek tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.



Yaşanan bu olaylar sonrasında hem Jokic hem de Randle hakemler tarafından oyundan ihraç edildi. Öte yandan, bazı oyuncuların yedek kulübesi alanını terk ettiği görülse de, NBA yönetimi bu durum için herhangi bir men cezası uygulamama kararı aldı.



