27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

NBA'den Jokic ve Randle'a para cezası

NBA yönetimi, Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'e 50 bin dolar, Minnesota Timberwolves oyuncusu Julius Randle'a ise 35 bin dolar para cezası verdi.

calendar 27 Nisan 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ceza kararının, iki oyuncunun playoff serisinin 4. maçında yaşanan saha içi gerginlikteki rolleri nedeniyle alındığı açıklandı.

Karşılaşmanın bitimine yalnızca 1.3 saniye kala ve Timberwolves'un farkı açmış olduğu bir anda, Jokic'in Minnesota oyuncusu Jaden McDaniels'a yönelik itmesiyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Julius Randle da olaya dahil olarak Nuggets guardı Bruce Brown'u iterek tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Yaşanan bu olaylar sonrasında hem Jokic hem de Randle hakemler tarafından oyundan ihraç edildi. Öte yandan, bazı oyuncuların yedek kulübesi alanını terk ettiği görülse de, NBA yönetimi bu durum için herhangi bir men cezası uygulamama kararı aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.