66 yaşındaki ampute futbolcu, engelli bireylerin örnek adamı

Canik ilçesinde yaşayan üç çocuk ve bir torun sahibi Yakup Özden, 7 yaşında mahallede arkadaşlarıyla top oynarken kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.



Bir yıl hastanede tedavi gördükten sonra sol bacağını kaybeden Özden, hayatına ampute olarak devam etti.



Spor tutkusundan dolayı futbol oynamaya devam eden Yakup Özden, farklı kulüplerde futbol oynadı, antrenörlük yaptı.



Evlerine kapanmış engelli bireyleri sporla hayata kazandırmayı hedefleyen Özden, 1996 yılında Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü kurdu. Farklı branşlarda yaklaşık 500 sporcuya ulaşan kulüp, yurt içi ve yurt dışında birçok müsabakaya katıldı.



Ampute Milli Takımı'na 2008 yılında davet edilen Yakup Özden'in, milli takımda oynadığı yıllarda Fransa'ya attığı gol ise turnuvanın en iyi golü seçildi.



Halen kulübün başkanlığı yürüten Özden, ampute takımında arkadaşlarıyla birlikte aktif futbol oynuyor. Sporu hayatının merkezine koyan Yakup Özden, 49 yıldır engelli bireylere de örnek oluyor.



"Evinden çıkamayan kardeşlerimiz 13 ülkeye gitti"



Yakup Özden, futbol oynamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Samsun'u en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirten Özden, "Bizim engelli kardeşlerimiz, daha düne kadar evinden çıkamayan kardeşlerimiz bugün 13 ülkeye gitti. 13 ülke sporcularıyla mesajlaşıyorlar, konuşuyorlar. Samsun'da evinden çıkamayan bu kardeşlerimiz, 50 ile gittiler. 50 ildeki engelli kardeşlerimizle beraber sohbet ediyorlar." dedi.



Belirli bir yaştan sonra ampute edilen insanların psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Özden, "Elimizden geldiği kadar onları o hayat şartlarından kurtarmaya çalışıyoruz. 'Biz de engelliyiz, sen de engellisin ama bak biz bu şartlarda yaşıyoruz. Evleniyoruz, çocuklarımız var, işimiz var, gücümüz var. Siz de aynısın.' diyoruz. Ailenin, doktorların yapamadığı o fiziki şeyi biz onlara veriyoruz. Topluma kazandırıyoruz." diye konuştu.



"Her maçta ilk 11'deyim"



Yedi yaşından beri sporun içinde olduğunu anlatan Özden, şöyle devam etti:



"Aktif futbol oynuyorum. Her maçta ilk 11'deyim. Amputede ilk 7'deyim. Şu anda 66 yaşındayım. Spor yapmamın tek nedeni, engelli kardeşlerimizin bizi görüp de örnek alıp onların da sporun içine katılmalarıdır. Biz bunun için uğraşıyoruz. Böyle arkadaşlarımızı da içimize aldık. Tabii bizde yaş önemli değil. 'Ben engelliyim.' diyenlerin sporun her alanında yer almalarını istiyoruz. Biliyorsunuz bizim milli takımımız dünya şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Ben bununla gurur duyuyorum. Çünkü bu amatör futbolu kurmak, dünyayı yaymak güzel bir şey. Kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu sırada biz 13 ülkeye gittik. 13 ülkede 2 Avrupa şampiyonluğumuz var. Tekerlekli basketbolda 2 ikinciliğimiz, 2 üçüncülüğümüz var. Afrika'ya gittik. Afrika'da da üçüncü olduk. Futbolda da Türkiye'de 3 şampiyonluğumuz var. İki Türkiye ikinciliğimiz var. İşte bugüne kadar geldik. Bundan sonra da Samsun'umuzu en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."



Sporun içinde olmaya devam edeceğini belirten Özden, arkadaşlarıyla birlikte yeni sporcular yetiştirmek istediklerini kaydetti.



Trafik kazası sonucu sol kolunu kaybeden Yakup Özden'in takım arkadaşı Ferat Karaçoban da futbol, judo ve tekvando sporlarıyla ilgilendiğini dile getirdi.



Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü kurulduğunda Yakup Özden ile tanıştıklarını anlatan Karaçoban, "Yakup ağabeyle birlikte 30 yıla aşkındır Bedensel Engelliler Spor Kulübünde faaliyet gösteriyoruz. Şu anda ampute futbol takımının kalecisiyim. Kulübümüzün yöneticisiyim. Samsun'daki engelli bireyleri topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Onların spor sayesinde topluma adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



